U+ 드라마 ‘미래의 미래’의 김동현은…“귀여운 첫사랑, 그리고 청춘을 느낄 수 있을 것”

“성숙하지 못했을 시절의 패기 어린 에너지와 미소를 지을 수 있는 귀여운 첫사랑, 그리고 청춘을 느낄 수 있는 드라마라고 생각합니다! 시청자분들도 온전히 청춘을 음미하시면서 즐겁게 시청해 주시면 감사하겠습니다.”

그룹 에이비식스(AB6IX) 멤버 김동현이 U+ 모바일TV 드라마 ‘미래의 미래’에 대해 27일 이같이 밝혔다.

‘미래의 미래’는 MZ세대 공감 청춘 성장기를 담은 드라마다.

첫사랑의 배신을 겪은 공미래(권나연)가 영화 동아리 ‘팝콘각’ 친구들과 함께 복수 프로젝트 ‘복.연.뜨’를 진행하며 진정한 자아를 찾아가는 과정을 그린다.

김동현이 연기하는 이현재는 공미래의 절친이자 14살부터 그녀를 짝사랑해 온 인물로, 고등학교·대학교·동아리까지 함께한 캐릭터다.

‘미래의 미래’는 총 6부작으로, 28일을 시작으로 매주 금요일 오전 11시에 U+ 모바일TV를 통해 공개된다.

이하 김동현의 일문일답 전문