이승기, 결혼식 ‘축의금 1위’ 깜짝 공개…강호동 아닌 女배우 “상상 못한 금액”

이승기 이다인 부부. 휴먼메이드·나인아토엔터테인먼트 제공

가수 겸 배우 이승기가 자신의 결혼식에서 ‘축의금 1위’를 기록한 뜻밖의 인물들을 공개했다.

오는 29일 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 2회에 출연하는 이승기는 오랜만에 토크쇼 무대에 복귀한다. 데뷔 후 처음 MBN에 얼굴을 비추는 이번 출연은, 약 17년 만의 토크 프로그램 복귀인 만큼 숨겨둔 예능 감각과 개인사를 아낌없이 풀어놓는 자리로 꾸며질 예정이다.

이승기는 이날 출연을 결심한 이유 중 하나로 김주하·문세윤·조째즈 MC 조합을 꼽았다. 세 사람의 이름을 언급하며 그는 “섞어찌개도 이런 섞어찌개가 없다”라고 말해 현장 분위기를 단숨에 뒤집었다. 재치 있는 평가에 MC들이 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다.

결혼 3년 차를 맞은 이승기는 아내 이다인과의 결혼식 당시 예상치 못한 에피소드도 공개했다. 배우 이세영과 방송인 양세형이 상상도 못할 금액을 축의금으로 보내 깜짝 놀랐다는 것. 두 사람에게서 어떤 메시지가 함께 전달됐는지는 방송에서 확인할 수 있다.

MBN 제공

평소 연예계에서 ‘인맥 부자’로 통하는 그는 배우 한효주·수지·하지원·이세영 중 가장 가까운 여사친이 누구냐는 질문에도 솔직하게 답했다. 아내 이다인도 인정한 ‘절친 여사친’의 정체에 관심이 쏠린다.

예능 커리어의 전환점이 된 KBS ‘1박 2일’ 합류 과정도 이날 방송에서 처음 공개된다. 그는 “쉬는 시간에 제육 덮밥 먹고 있던 강호동이 캐스팅했다”며 당시 장면을 직접 재연해 현장을 웃음으로 가득 채웠다고 전했다. 인생의 큰 변곡점이 된 그 순간의 이야기가 어떤 흐름으로 이어질지 기대를 모은다.

녹화를 마친 제작진은 “흔쾌히 출연을 허락해 준 이승기에게 무한한 감사를 드린다”며 “김주하·문세윤·조째즈가 고민하던 프로그램의 엔딩 포즈까지 이승기가 직접 아이디어를 냈다. 방송에서 꼭 확인해달라”고 밝혔다.

배우 이승기. 세계일보 자료사진

한편, 이승기는 2004년 정규 1집 ‘나방의 꿈’으로 데뷔, ‘삭제’, ‘되돌리다’, ‘결혼해줄래’, ‘내 여자라니까’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 배우로서도 ‘찬란한 유산’, ‘내 여자친구는 구미호’ 등에서 주연을 맡아 존재감을 과시했고, ‘1박 2일’, ‘강심장’ 등 예능에서도 활약하며 만능 엔터테이너로 확실한 입지를 굳혔다.

2023년 4월에는 배우 이다인과 2년간의 공개 연애 끝에 결혼, 이듬해 딸을 품에 안았다. 이다인은 배우 견미리의 딸이자 이유비의 동생으로도 잘 알려져 있다. 같은 해 장인의 주가 조작 혐의 기소 사실을 밝히며, “저희 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절하고자 한다”고 선언하기도 했다.

현재 그는 JTBC 오디션 프로그램 ‘싱어게인4’ MC로 활약 중이며, 지난 18일 디지털 싱글 ‘너의 곁에 내가’를 발표하며 가수 활동도 이어가고 있다.

이승기가 직접 전하는 솔직한 이야기는 오는 29일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서 확인할 수 있다.