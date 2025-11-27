탁재훈 "내가 미스코리아 안고 있었다고?"…사진 공개 '깜짝'

듀오 '컨츄리꼬꼬' 출신 방송인 탁재훈이 과거 미스코리아와의 일화에 당황했다.

26일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'이 공개한 영상에는 영화 '정보원' 개봉을 앞두고 배우 허성태, 서민주가 게스트로 출연한 모습이 담겼다.

사진=유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈' 캡처

미스코리아 출신 서민주는 "선배님 뵐 때마다 제가 들은 이야기가 있어서…저희 미스코리아 선배님들에게 유명하더라, 사진 보니까 막 이렇게 어깨 안고 있던데"라고 말했다.

탁재훈은 "제가 미스코리아를 안고 있었다고요?"라며 당황한 표정을 지었다.

이에 서민주는 "지금 사진도 있다"면서 휴대전화에 저장해 온 사진을 직접 공개했다.

이를 본 탁재훈은 "이게 언제적 사진이냐. 공개해도 좋다"고 쿨하게 반응했다.

공개된 사진 속 탁재훈은 미스코리아 출신 여성들 사이에 둘러싸여 어깨동무를 한 채 포즈를 취하고 있었다.

사진을 지켜보던 서민주는 "가운데 떡하니 계시지 않나. 생일파티였다. 신나게 놀았대요"라며 구체적인 상황을 전했다.

해당 사진에는 혼성그룹 '쿨' 멤버 김성수와 이재훈의 모습도 담겨 있어 웃음을 더했다.

<뉴시스>