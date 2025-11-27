재능대, ‘2025 Empowering JEIU 성과포럼’ 미래 교육혁신 모색

재능대학교가 연중 최대 행사인 ‘2025 Empowering JEIU 성과포럼’을 성황리에 마무리했다. 학생·교원·산업체·지역사회가 함께 참여하는 장으로 마련됐다. 재능대는 26일부터 이틀간 이번 포럼을 개최해 AI(인공지능)·DX(디지털전환) 교육혁신을 선언했다고 27일 밝혔다.

3주기 전문대학 혁신지원사업 성과를 학내외 구성원과 공유하고, 학생 성공 및 지역사회 상생 차원의 미래교육 혁신 방향을 모색하기 위한 자리다. 재능학원 박성훈 이사장과 이사진, 유관기관 및 산업체 관계자, 타 대학 관계자 등 다양한 인사가 참석했다.

주요 프로그램으로 △혁신지원사업 성과공유회 △캡스톤디자인 작품전 △‘성장하는 재능, 빛나는 나’ 공모전 발표·시상 △교수자 전문역량 강화 과정 등이 포함됐다. 이 가운데 수상 학생들의 도전·성장 스토리 발표와 예비신입생·재학생·교원 간 교류(예비 재능인 CCM) 일정이 큰 호응을 얻었다.

캡스톤디자인 작품 전시는 산업체 협력으로 해결한 실제 현장의 문제를 체험 형태로 선보이며, 우수 사례로 평가됐다. 재능대는 혁신지원사업 인지도 및 참여도 제고에 더해 지·산·학 협력 네트워크 강화, 현장 실무중심 교육모델 확산 기반 등의 성과를 확인했다.

이남식 총장은 “지역과 산업게가 필요로 하는 미래인재 양성 체계를 더욱 정교하게 구축해 나갈 것”이라며 “더 나아가 글로벌 평생직업교육대학으로 도약해 사회 전반의 성장에 기여하는 교육 생태계를 완성하겠다”고 말했다.