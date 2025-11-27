[누리호 성공] 차중 3호 기능 정상 작동…부탑재위성 5기 교신 성공

차중 3호 위성 상태 양호…부탑재위성 7기 추가 교신 예정

우주항공청은 27일 새벽 한국형발사체 누리호에 실려 발사된 차세대중형위성 3호의 모든 기능이 정상 작동하고 있다고 밝혔다.



부탑재위성 12기 중 5기는 최초 교신에 성공했으며, 7기도 교신을 계속해 시도할 예정이다.

한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 이번 누리호 4차 발사에는 무게 516㎏ 주탑재위성 '차세대중형위성 3호'와 부탑재위성 12기 등 총 13기 위성이 실렸다. 연합뉴스

차세대중형위성 3호는 이날 오전 1시 55분 남극세종기지 지상국과 양방향 교신에 성공했다.



이어 오전 2시 48분 대전 한국항공우주연구원 지상국 안테나를 통해 추가 교신에 성공했다.



현재까지 항우연 지상국과 2차례, 해외 지상국과 12차례 양방향 교신을 수행했다.



이를 통해 차중 3호 본체 구성품 기능을 확인했으며 대전 항우연 지상국 등과 추가 교신을 통해 위성 세부 상태정보를 내려받고 정밀 점검을 수행한다.



향후 2개월간 초기 운영을 거쳐 탑재체 점검 및 임무 준비를 수행하고, 1년간 태양동기궤도에서 지구를 하루에 약 15바퀴 돌며 우주과학 임무 활동에 들어간다.



부탑재위성 중 에트리샛(한국전자통신연구원), 잭(JACK)-3·잭-4(코스모웍스), 인하로샛(인하대), K-히어로(한국과학기술원) 등 5기는 지상국과 교신에 성공했다.



나머지 7기 중 일부는 첫 교신을 시도할 예정이고, 교신하지 못한 위성은 예정된 일정에 따라 추가 교신을 시도한다.



부탑재위성은 각 기관이 개별 지상국과 각자 교신하기 때문에 교신 시점이 모두 다르며, 교신 성공 여부에 따라 초기 성공 판단 시점도 달라진다고 우주청은 밝혔다.



우주청은 내달 2일 부탑재위성 상태를 종합해 다시 발표할 예정이다.



윤영빈 우주청장은 "이번 누리호 4차 발사 성공은 13기 위성에 성능 검증 기회를 제공해 우주 임무 수행을 통해 위성 산업 역량 강화에 기여할 것으로 기대한다"며 "5, 6차 발사도 성공적으로 준비해 탑재 예정 위성들에 대한 성능 검증 기회를 차질 없이 제공할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

<연합>