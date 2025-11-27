日, '트럼프 中자극 말라 조언' 보도에 "외교상 언급 자제"

日정부 관계자 "美日, 중일 갈등 진정화 협력 논의…美, 자제 요구한 것 아냐"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 25일 다카이치 사나에 일본 총리와 통화에서 '대만 문제로 중국을 자극하지 말라'고 조언했다는 미국 언론 보도에 대해 일본 정부가 외교상 대화라 언급하기 어렵다고 밝혔다.



일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 27일 기자회견에서 트럼프 대통령의 조언 관련 보도가 사실인지에 관한 질문에 "회담(통화)의 상세한 내용은 외교상 대화이므로 답변을 자제하겠다"고 말했다.

기하라 미노루 일본 관방장관. AP연합뉴스

기하라 장관은 "미일 정상이 동맹 강화, 인도·태평양 정세와 과제 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다"면서 다카이치 총리가 트럼프 대통령과 통화 직후 언급한 내용을 되풀이해 소개했다.



기하라 장관은 "트럼프 대통령이 최근의 미중 관계에 관해 설명했다"며 "양 정상은 현재의 국제 정세에서 미일 간 긴밀한 연계를 확인했다"고 말했다.



이와 관련해 일본 정부 관계자는 NHK에 "트럼프 대통령과 다카이치 총리 사이에 사태 진정화를 위해 협력해 가자는 뉘앙스의 이야기는 있었다"며 "(미국이) 자제를 요구한 것은 아니다"라고 말했다.



앞서 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미국과 일본 정부 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 다카이치 총리와 통화에서 대만 관련 발언의 성량을 낮출 필요가 있다고 언급했다고 보도했다.



다카이치 총리가 지난 7일 중의원(하원)에서 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 한 이후 중일 갈등이 심화하는 상황에서 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석, 다카이치 총리와 연이어 통화했다.



일본 내에서는 트럼프 대통령이 이번 사안에서 동맹인 일본을 지지한다는 입장을 명확히 표명하지 않아 불안감이 확산하는 것으로 알려졌다.



한편, 기하라 장관은 주일 중국대사관이 전날 일본에 있는 자국민을 대상으로 안전에 유의하라고 당부한 데 대해 "하나하나 논평하는 것은 삼가겠다"며 앞으로도 사실관계에 반하는 중국 주장에는 반론을 제기하며 상황을 주시하겠다고 밝혔다.



주홍콩 일본 총영사관은 전날 홍콩에서 발생한 아파트 화재 참사와 관련해 소셜미디어(SNS)에 "진심으로 애도의 뜻을 표한다"는 글을 올렸다. (취재보조: 김지수 통신원)

