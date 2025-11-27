서유정, 중고사이트 '신종사기'에 수백만 원 피해… "이런 씨XX"

서유정이 중고거래 사이트 신종사기 수법에 수백만원의 피해를 입었다. 유튜브 채널 '유정 그리고 주정' 영상 캡처

배우 서유정이 중고거래 사이트 신종사기 수법에 수백만원의 피해를 입었다고 털어놓았다.

25일 서유정의 유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’에는 ‘충격! 배우 서유정 ○근사기 당했다!’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 서유정은 중고거래 플랫폼을 이용하며 274만원의 사기 피해를 입은 사실을 고백하며 그 과정을 상세히 이야기했다.

중고거래 플랫폼에 물건을 올려 놓은 서유정. 유튜브 채널 '유정 그리고 주정' 영상 캡처

해당 플랫폼이 유명해지기 전부터 그곳을 이용했다는 서유정은 “거기에 내가 올려놓은 물건이 있었는데, 그 물건이 아무리 올려놔도 끌올(끌여올리기)을 해도 이게 팔리지를 않았다”고 말했다.

그는 “그런데 갑자기 한 1년 만에 연락이 왔다”면서 “장지갑이었다. 원가 100만원에 달하던 완전 새 것을 88만원에 올려놨다”고 말했다. “그런데 업무폰으로 어플에 들어왔기 때문에 조금 있다가 자기 개인 폰으로 연락을 드리겠다”면서 전화번호를 알려줬다고 전했다.

서유정은 “의심을 안 했던 게, 지금까지 개인 번호를 줬고 액수가 커지면 그 쪽에서도 부담이 되니까 서로 번호를 공유하는 데 있어서 의심을 하지 않았다”고 말했다.

새로운 수법의 신종사기. 유튜브 채널 '유정 그리고 주정' 영상 캡처

서유정은 “그 사람이 어떤 사이트가 있는데 거기에 포인트로 돈을 받을 수 있다더라”면서 “포인트를 출금해 갈 수 있는데 돈이 너무 많이 들어있다는 거다”라고 상황을 설명했다.

그러면서 “다시 물건을 해당 플랫폼에 올려서 자신이 거기에서 물건을 사면 포인트로 전환이 돼서 돈을 받을 수 있다더라”고 말했다.

서유정은 “자신은 지금까지 한 번도 사기에 당해본 적이 없었다”라면서 “무슨 이상한 링크가 와도 들어가 보지 않는다. 그런데 내가 뭐가 씌었나 보다”라고 말했다. 또 “1년만에 그 물건이 88만원에 팔린다고 하니까 내가 이 사람 기분을 상하게 하고 싶지 않더라”고 털어놓았다.

총 274만원의 피해를 입은 서유정. 유튜브 채널 '유정 그리고 주정' 영상 캡처

해당 사기 사이트는 일반 사이트와 별 다를 바 없이 생겼고, 출금 신청 과정을 빠르게 마친 서유정은 출금 신청을 눌렀으나 안내와 다르게 돈이 들어오지 않았다고 전했다.

이후부터 서유정은 가상계좌를 이용한 신종 사기 수법에 그대로 당하고 말았다. 계좌번호를 입력하는 과정에서 숫자를 하나 잘못 넣었고, 사기 업체는 “그 때문에 출금이 안 된다”며 서유정에게 다른 계좌를 안내해 입금하면 돈을 보내주겠다고 한 것이다.

서유정은 보내달라는 88만원을 정확히 입금했지만, “수수료 1000원이 안 들어왔다”면서 “88만 1000원을 한번 더 입금해야 한다”고 했다. 거기서 멈췄어야 했지만, 서유정은 추가 입금을 했고 총 274만원의 손해를 입게 됐다.

결국 세 번째 입금 이후 사기 사이트인 것을 인지한 서유정은 경찰 신고를 마치고 수사 진행을 기다리고 있다고 전했다.

분노하는 서유정. 유튜브 채널 '유정 그리고 주정' 영상 캡처

같은 수법에 당한 피해자들과 대화를 나눈 서유정은 “어떤 사람은 200만 원, 어떤 사람은 30만 원을 잃었다더라”면서 “액수가 다르다고 해서 가볍게 볼 일이 아니다. 누군가에겐 30만 원도, 10만 원도 알바비, 생활비, 아이 학원비일 수 있다”고 남의 돈을 빼앗는 일은 모두 무거운 범죄임을 강조했다.