소비쿠폰 지급에 3분기 실질소득 늘었지만…실질 소비지출은 3분기 연속 뒷걸음질

올해 3분기 물가를 고려한 가구당 실질소득이 1.5% 증가했다. 민생회복 소비쿠폰 지급으로 이전소득이 크게 늘면서다. 다만 추석 연휴가 10월로 늦어지면서 식료품·여행 지출이 줄어드는 등 실질 소비지출은 뒷걸음질 쳤다.

서지현 국가데이터처 가계수지동향과장이 27일 세종시 정부세종청사에서 2025년 3/4분기 가계동향조사 결과를 발표하고 있다. 전국 1인 이상 가구의 2025년 3/4분기 가구당 월평균 소득은 543만 9,000원으로 전년동분기대비 3.5% 증가하였으나, 물가 상승을 감안하면 실질소득은 1.5% 증가하였고 가구당 월평균 소비지출은 294만 4,000원으로 전년동분기대비 1.3% 증가하였다고 밝혔다. 뉴스1

국가데이터처가 27일 발표한 ‘2025년 3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 올해 3분기 가구당 월평균 소득은 543만9000원으로 전년 동분기보다 3.5% 늘었다. 물가 상승 영향을 제거한 실질소득은 1.5% 증가했다. 실질소득은 3분기 연속 2%대 증가율을 보이다가 올해 2분기 제자리걸음한 뒤 ‘플러스’로 반등했다.

3분기 실질소득 증가는 이전소득이 이끌었다. 이전소득은 생산 활동과 무관하게 무상으로 지급받는 소득을 말한다. 3분기 이전소득 증가율은 15.5%에 달했는데, 이는 코로나19 손실보전금이 지급됐던 2022년 2분기(37.5%) 이후 13분기 만에 가장 크게 증가한 것이다. 특히 소비쿠폰 지급에 힘입어 공적 이전소득이 37.7% 급증했다. 반면 근로소득은 0.8% 줄면서 2개 분기 연속 감소했고, 사업소득과 재산소득도 각각 1.7%, 2.7% 줄었다.

3분기 가구당 월평균 소비지출은 294만4000원으로 작년 동기보다 1.3% 늘었다. 하지만 물가를 감안한 실질 소비지출은 0.7% 감소했다. 물가 증가분을 제외하면 실제 소비가 줄었다는 의미다. 실질 소비지출은 1분기(-0.7%), 2분기(-1.2%)에 이어 3개 분기 연속 줄었다. 품목별로 보면 추석 명절이 늦어진 영향으로 식료품·비주류 음료 지출이 작년 동기보다 4.7% 줄었다. 오락·문화와 교육 지출도 각각 6.7%, 8.4% 감소했다. 다만 음식·숙박(0.8%), 정보통신(6.7%) 지출은 늘었다. 서지현 가계수지동향 과장은 “민생회복 소비쿠폰이 가장 영향을 많이 준 분야는 외식비”라고 설명했다.

분위별로 보면 소득 하위 20%인 1분위 가구의 월평균 소득이 131만3000원으로 집계돼 작년 동기보다 11.0% 증가했다. 사업소득(-5.8%)과 재산소득(-17.6%)은 줄었지만 근로소득(7.3%)과 이전소득(15.3%)이 늘었다. 고소득 가구인 5분위에서는 월평균 소득이 1158만4000원으로 집계돼 1년 전보다 0.4% 증가했다.