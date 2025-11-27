청주 50대 여성 실종 40여일… 전 연인 혐의 부인 속 수상한 정황

충북 청주에서 실종 40여일이 지난 50대 여성과 관련해 전 남자 친구의 수상한 정황이 드러나고 있는 가운데 이 남성은 혐의를 부인하고 있다.

27일 충북경찰청에 따르면 전날 폭행치사 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포했다. 경찰은 이날 A씨에 대한 2차 조사를 진행하고 구속영장 신청 여부를 검토할 예정이다.

충북경찰청

앞서 지난달 16일 “혼자 사는 어머니가 연락 안 된다”는 B씨 자녀의 신고가 경찰에 접수됐다. 이에 수사에 나선 경찰은 A씨가 B씨 실종 전 수상한 검색을 하고 도로 폐쇄회로(CC)TV를 조회한 사실을 확인한 것으로 알려졌다. A씨는 “실종 당일 B씨의 차량에서 B씨를 폭행한 사실은 있으나 살해하지 않았다”며 “이후 만난 적이 없다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 B씨 차량으로 충주호 방면으로 간 사실을 확인하고 전날 충주호에서 B씨 차량을 인양했다. 이 차량에는 B씨의 시신을 발견되지 않았지만 혈흔이 발견돼 정밀 감식을 진행 중이다.

경찰은 지난달 14일 오후 6시30분쯤 자신이 다니던 청주의 한 회사에서 차량을 운전해 퇴근한 것을 확인했다. 경찰 관계자는 “A씨가 실종 사건과 관련해 범행을 저질렀다고 의심할 만한 단서를 발견해 우선 폭행치사 혐의로 긴급체포했다”며 “구속영장을 신청할 예정이고 혐의는 바뀔 수 있다”고 말했다.