[속보] 李대통령 “우리 외교 위상 한층 높아지고, 지평 넓어진 것 체감”

입력 : 2025-11-27 14:57:42
수정 : 2025-11-27 15:15:23
박윤희 기자 pyh@segye.com
이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

 

이재명 대통령은 27일 정부 출범 6개월 간의 외교 성과를 구체화, 실질화 하기 위한 종합 대책 마련을 지시했다.

 

이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 수석·보좌관 회의를 주재 “정부 출범 직후 열린 주요7개국(G7) 정상회의를 필두로 유엔총회, 동남아시아국가연합(ASEAN), 아시아태평양경제협력체(APEC), 주요20개국(G20), 그리고 중동·아프리카 방문에 이르기까지 정부는 지난 6개월 간 숨가쁘게 달려왔다”며 이같이 말했다.

 

이 대통령은 “이 과정에서 정부는 대한민국의 글로벌 외교의 복원을 위해 모든 노력과 역량을 투입했다”며 “우리 외교의 위상이 한층 높아지고 외교 지평도 넓어졌다는 게 체감됐다”고 소회를 밝혔다.

 

이어 “이 모든 것은 아낌없이 힘을 모아준 국민 여러분 덕분”이라고 말했다. 

 

이 대통령은 “모든 외교 노력의 최종 목적은 결국 우리 국민들의 더 나은 삶을 만드는 것”이라며 “인공지능, 첨단 과학기술, 방위산업, K컬처 등 경제 산업 전반에 걸쳐 공고화된 다층적인 글로벌 협력을 바탕으로 국익 중심의 실용 외교를 더욱 확실하게 해 나가겠다”고 말했다.

 

그러면서 “각 부처는 지난 6개월 간 외교 성과를 구체화, 실질화하기 위한 종합 대책을 신속하게 마련하고 추진해야 할텐데 비서진 여러분도 이에 관해 충분히 숙지하고 관련 부처와 협업하길 바란다”고 했다.

