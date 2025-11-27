울진·포항·울릉 연안침식 안정세…경주 일부 구간 심화

경북은 도내 주요 연안 44개 지점을 대상으로 진행한 연안침식 실태조사 결과를 27일 공개했다. 올해 조사에서는 침식 우려 지역이 소폭 감소하며 전반적으로 개선 흐름을 보였지만 일부 지역에서는 침식이 심화해 지속적 관리가 필요한 것으로 나타났다.

경북도 관계자가 연안침식 실태조사를 하고 있다. 경북도 제공

조사 결과 침식 우려 지역(C·D등급)은 지난해 24개소(54.5%)에서 올해 21개소(47.7%)로 줄었다. A등급 지역은 1개소에서 3개소로 증가했고, D등급(심각) 지역은 6개소에서 4개소로 감소해 침식 위험도가 전반적으로 완화된 것으로 분석됐다. 태풍 영향 감소와 모래 유입 증가, 연안정비사업 효과에 따른 자연 회복이 복합적으로 작용한 것으로 보고됐다.

지역별로는 울진군(91.7%→75%), 포항시(37.5%→25%), 울릉군(40%→20%)에서 침식 우심률이 뚜렷하게 감소했고, 영덕군(60%)은 변동이 없었던 반면 경주시(22.2%→33.3%)는 증가해 일부 해변에서 지속적 침식이 관측됐다.

등급이 상향된 지역은 총 10개소로 온양·산포리(울진), 칠포~용한·영일대~두호동(포항), 태하1리(울릉) 등이 포함된다. 하향된 지역은 전동과 하서1~수렴(경주), 남호, 원척~부흥(영덕) 4개소다.

도는 이런 지역별 변화에 대해 “모래 이동 방식과 태풍 경로 변화, 그리고 해안 시설물 설치 등 자연·인위적 요인이 복합적으로 작용한 결과”라고 설명했다.

도는 2026년 총 537억원을 투입해 침식 우려가 큰 포항 영일대와 영덕 고래불, 울진 후포면 금음봉평2리, 울릉도 태하1리 등 16개 해역에 연안정비사업을 추진한다. 자연친화형 정비 확대, 드론 기반 상시 모니터링, 취약지역 정밀 조사를 병행한다.

최영숙 도 환동해지역본부장은 “연안은 도민 삶과 지역경제의 중요한 기반”이라며 “과학적 자료에 기반한 맞춤형 연안 관리로 안전하고 지속 가능한 해안을 만들겠다”고 말했다.