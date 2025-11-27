대구 달서구, 성서 나들목 벽천분수 준공…도심 속 랜드마크 탄생

대구 달서구는 지역 관문인 성서 나들목(IC)에 조성한 ‘성서IC 벽천분수’ 공사를 완료하고 시험 가동을 끝탰다고 27일 밝혔다.

이 사업은 도심 열섬 완화와 여름철 폭염 대응을 위한 수경시설 확충, 관문도로 경관 개선을 통한 달서구 도시 이미지 제고를 목표로 추진해 11월 준공했다.

‘성서IC 벽천분수’ 공사 준공식이 열리고 있다. 대구 달서구 제공

성서IC 벽천분수는 달서구 대표 명산인 와룡산 퇴적암의 질감을 모티브로 디자인해 실제 암석처럼 보이는 자연스러운 형태를 구현했다. 분수 규모는 총 길이 36m, 높이 16m로, 관문을 통과하는 방문객에게 웅장하고 힘찬 인상을 주도록 설계했다.

벽면에서 수직으로 떨어지는 폭포와 바닥에서 용출되는 분수가 어우러져 다채롭고 역동적인 수경 경관을 연출하며, 주변에는 구목(區木)인 편백나무를 식재해 편백 향이 가득한 자연적 분위기를 더했다.

분수 전면에는 경관조명을 설치해 야간에도 밝고 생동감 있는 공간으로 조성해 주민들이 즐겨 찾는 새로운 야경 명소로 자리매김할 것으로 기대된다.

이태훈 달서구청장은 “이번 벽천분수가 단순한 조경시설을 넘어 자연과 사람이 조화롭게 공존하는 성서 지역의 랜드마크로 자리잡을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지속가능한 도시환경을 위해 녹색 인프라 확충과 쾌적한 도시경관 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.