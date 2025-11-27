개인사업자 대출 부실 10년 만에 최고치 기록

내수침체 장기화 여파 직격탄

은행 부실채권 0.57%로 감소

올해 3분기 기준 국내은행의 부실채권(고정이하여신) 중 개인사업자 여신 부문이 10년3개월 만에 최고치를 기록했다. 내수침체 장기화의 가장 ‘약한 고리’인 자영업자가 직격탄을 맞은 영향으로 풀이된다.



27일 금융감독원에 따르면 국내은행의 지난 9월 말 기준 부실채권비율은 0.57%로 전 분기 말 대비 0.02%포인트 하락했다. 지난해 동기보다는 0.04%포인트 올랐다.

사진=뉴스1

부실채권은 16조4000억원으로 전 분기 말보다 2000억원 줄었다. 기업여신(13조1000억원), 가계여신(3조원), 신용카드채권(3000억원) 순이었다. 3분기 중 신규발생 부실채권은 5조5000억원으로 전 분기 대비 9000억원 줄었다. 전년 동기 대비로는 4000억원 늘었다. 가계 여신 신규부실은 1조4000억원으로 전 분기와 같았다. 기업 여신 신규부실은 3조9000억원으로 1조원 감소했다.



대기업 여신(0.41%)은 전 분기 말과 같았지만 중소기업 여신(0.88%)은 0.02%포인트 하락했다. 이 가운데 중소법인(1.06%)은 0.05%포인트 떨어졌고, 개인사업자(0.61%)는 0.02%포인트 올랐다. 특히 개인사업자 여신 부실채권비율은 2015년 6월 말(0.61%) 이후 최고치다. 이는 내수침체 장기화의 영향으로 분석된다. 소매판매는 전년 대비 2022년 2분기부터 올해 1분기까지 연속 감소하다 올해 2분기 보합을 기록한 뒤 3분기에 1.5% 증가했다. 가계 여신 부실채권비율(0.30%)은 0.02%포인트 하락했다. 주택담보대출(0.20%)은 0.03%포인트 떨어졌고 기타 신용대출(0.62%)은 0.01%포인트 올랐다.