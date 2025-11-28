[이코노 브리핑] 국민은행·LG유플 “AI로 보이스피싱 대응” 외

국민은행·LG유플 “AI로 보이스피싱 대응”

KB국민은행이 LG유플러스와 보이스피싱 피해 예방을 위한 인공지능(AI) 기반 예방체계를 구축한다고 27일 밝혔다. 양사는 전날 이환주 국민은행장(사진 왼쪽)과 홍범식 LG유플러스 대표가 참석한 가운데 서울 영등포구 국민은행 신관에서 업무협약을 체결했다. 국민은행은 금융 데이터, LG유플러스는 AI 통화 앱 ‘익시오’를 기반으로 통신데이터를 분석해 고위험 통화와 연계된 이체·인증이 이뤄질 경우 실시간 경고와 추가 인증 절차를 제공할 예정이다.

스테이블코인 1위 테더, S&P 평가 최하 등급

로이터 등 외신에 따르면 테더가 26일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)의 스테이블코인 평가에서 종전의 4등급 ‘제약적’(constrained)에서 가장 낮은 5등급 ‘취약’(weak)으로 강등됐다. S&P는 테더의 값어치를 지탱하는 준비금에서 위험 자산의 비중이 늘었다고 등급 하락 배경을 설명했다. S&P에 따르면 비트코인, 회사채, 귀금속, 담보 대출 등이 전체 준비금에서 차지하는 비율은 9월 말 기준 24%로, 1년 전(17%)에 비해 7%포인트가 늘어났다.

ISA 10월 가입 26만명 증가… 3년9개월來 최대

금융투자협회는 지난달 말 기준 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자 수가 전월 대비 25만7000명이 증가한 694만7000명을 기록했다고 27일 밝혔다. ISA 전체 가입 규모도 10월 말 기준 45조2000억원을 기록하며, 10월 한 달간 1조7000억원 증가했다. 이는 월간 기준 역대 두 번째에 해당하는 규모다. ISA는 하나의 계좌에서 국내상장주식, ETF(상장지수펀드), 펀드, 예·적금 등 다양한 금융상품에 투자하면서 세제 혜택도 받을 수 있는 계좌형 상품으로 2016년 3월 출시됐다.