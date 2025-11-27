업비트서 540억대 해킹사고… 입출금 일시 중단

내수침체 장기화 여파 직격탄

은행 부실채권 0.57%로 감소

국내 최대 가상자산 거래소 업비트에서 약 540억원 규모의 해킹사고가 발생했다.



27일 업비트 운영사 두나무는 솔라나 네트워크 기반 디지털자산에서 비정상적인 출금 행위가 탐지됐다고 공지했다. 사고는 이날 오전 4시42분에 일어났고 이 여파로 오전 8시55분부터 모든 디지털 자산 입출금 및 입금 반환 절차가 일시 중단된 상태다.

국내 최대 가상자산 거래소 업비트. 연합뉴스

두나무는 “비정상적인 출금으로 발생한 디지털자산 유출 규모는 확인 즉시 파악했다”며 “회원 자산에는 어떤 피해도 발생하지 않도록 전액 업비트 자산으로 충당할 예정”이라고 밝혔다.



두나무는 업비트의 가상자산 입출금 서비스를 일시 중단했다. 일부 자산(약 120억원 상당의 솔레이어)에 대해서는 동결을 완료했으며, 나머지 자산도 추적하고 있다. 경찰과 금융당국도 사태 파악을 위해 곧바로 현장 점검에 돌입했다.



업비트가 해킹으로 자산을 탈취당한 것은 2019년 11월27일(이더리움 580억원 규모) 이후 두 번째다. 당시 해킹은 북한 해킹 조직 라자루스의 소행으로 밝혀졌다.