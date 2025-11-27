정청래, ‘장경태 성추행 의혹’ 보도에 윤리감찰 지시

더불어민주당 정청래 대표가 27일 민주당 장경태 의원의 성추행 의혹 보도에 대한 윤리감찰단 조사를 지시했다.
조승래 사무총장은 이날 기자들과 만나 “장 의원 관련 보도에 대해 정 대표가 윤리감찰단에 경위와 보도 상황에 대한 진상을 조사할 것을 지시했다”고 전했다. 해당 조사에서 장 의원의 입장과 관련 자료 등을 조사한다는 방침이다.
앞서 서울 영등포경찰서는 지난 25일 “장 의원에게 성추행을 당했다”는 내용의 고소장을 접수하고 전날 서울경찰청으로 사건을 이첩했다. 서울경찰청은 이날 장 의원에 대해 준강제추행 혐의로 수사에 착수했다고 밝혔다.
장 의원은 성추행 혐의 관련 고소장이 접수됐다는 보도가 알려진 이후 페이스북에 “허위, 무고에 대해 강력 대응한다”며 “전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련, 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다”고 밝혔다.
장 의원은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나서도 “전혀 사실무근이다. 무슨 사실이 없는데 무엇을 설명하나”라며 “일단 정보공개청구를 했기 때문에 해당 고소장을 보고 확인해서 강력하게 대응할 것”이라고 말했다.