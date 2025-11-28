LG ‘투톱’ 사령탑 교체… 신성장 드라이브

전자 CEO 류재철·화학 김동춘

신학철·조주완 용퇴 ‘세대교체’

디앤오 CEO엔 이재웅 부사장

신규 임원 21% ‘ABC 분야’ 인재

LG그룹이 LG전자와 LG화학 등 핵심 계열사의 최고경영자(CEO) 세대교체를 단행했다. 그룹의 먹거리를 책임질 신성장 사업에선 사장 승진 인사로 강한 드라이브를 걸었다.

LG는 27일 이사회를 열고 이 같은 내용의 2026년 정기 임원인사를 실시했다. LG는 이번 인사에 대해 “지속 가능한 성장과 변화, 미래를 위한 혁신의 속도를 강조한 구광모 LG 대표의 경영철학을 반영했다”고 밝혔다.

(왼쪽부터) 류재철, 김동춘

LG는 핵심사업에서 새로운 리더십을 기반으로 미래 사업환경에 빠르게 대응하기 위해 CEO 인사를 단행했다. LG전자는 생활가전사업을 총괄한 HS사업본부장 류재철 사장을, LG화학은 첨단소재사업본부장 김동춘 사장을 각각 CEO로 선임했다.

부사장 승진 1년 만에 사장으로 승진한 김동춘 사장은 CEO와 현재 맡은 첨단소재사업본부장을 겸임하고, 류 사장이 맡았던 HS사업본부장 자리에는 키친솔루션사업부장인 백승태 부사장이 보임한다. 기존 수장이었던 LG화학 신학철 부회장, LG전자 조주완 사장은 세대교체를 위해 용퇴한다.

그룹의 레저 및 부동산 자산관리 사업을 맡은 디앤오는 LG전자 법무그룹장 이재웅 부사장을 CEO로 선임하는 등 총 3개 계열사 CEO가 교체됐다.

LG는 전자부품과 소재, 냉난방공조(HVAC), 전장부품 등 그룹의 사업 포트폴리오 전환을 이끌 사장단 인사를 단행하며 신성장 사업에 힘을 실었다. LG이노텍 CEO 문혁수 사장, LG화학 CEO 겸 첨단소재사업본부장 김동춘 사장, LG전자 ES사업본부장 이재성 사장, LG전자 VS사업본부장 은석현 사장 등 4명이 사장으로 승진했다.

그룹의 미래 성장 동력인 ABC(AI·바이오·클린테크) 분야를 포함한 연구개발(R&D) 인재를 전략적으로 중용하는 인사 기조도 이어졌다.

최근 5년간 선임된 신규 임원 중 25% 이상이 ABC를 포함한 R&D 분야 인재로, 올해도 ABC 분야 인재가 전체 승진자의 21%를 차지했다. 특히 올해 최연소로 승진한 상무, 전무, 부사장이 모두 인공지능(AI) 전문가로, 기술 중심의 젊은 리더십이 강화됐다는 평가가 나온다.