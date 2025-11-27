[인사] 삼성물산 외

삼성물산 <건설부문 승진> ◆부사장 △김종훈 이주용 진창국 표원석 정호진 ◆상무 △김영진 김은정 박근 이수왕 임종묵 조영훈 최헌정 한만근 <상사부문 승진> ◆부사장 △강병오 강태규 조용남 최경근 ◆상무 △김민석 김정완 윤현태 이정수 조명희 최윤영 <패션부문 승진> ◆부사장 △김동운 ◆상무 △박기성 이종학 이주영 임대빈 <리조트부문 승진> ◆상무 △임채홍 전신우 최용



삼성웰스토리 ◆상무 승진 △박한순



삼성E&A ◆부사장 승진 △김종민 양기영 이기열 조원식 ◆상무 승진 △안성찬 연명모 윤혜연 주재영 최용호 한성민



제일기획 ◆부사장 승진 △정유석 ◆상무 승진 △이슬기 이준호 최지원 Eldad Heilweil(엘다드 헤이윌)



호텔신라 ◆부사장 승진 △박민 조병준 ◆상무 승진 △김태원 이강복 조성훈



LG전자 ◆부사장 승진 △김진경 SoC센터장 △조병하 webOS플랫폼사업센터장 ◆전무 승진 △김창민 품질경영센터장 △김철 부품솔루션사업부장 △김태완 멕시칼리생산법인장 △양희구 생산혁신센터장 △이성진 한국구독영업담당 △이희성 노경담당 △정순호 D2C해외영업그룹장 △정욱준 디자인경영센터장 △정재웅 고객가치혁신부문장 ◆상무 승진 △권민호 ES엔지니어링담당 △김경석 키친솔루션연구소장 △김광만 ES제어연구담당 △김승만 VS CX담당 △김윤수 HS품질경영담당 △김준우 찌비뚱생산법인장 △김 현 한국영업경영관리담당 △김홍덕 Connectivity개발리더 △노승완 TV아시아영업담당 △노윤호 디스플레이제품개발담당 △박영진 HS SCM담당 △박진규 ES생산담당 △양희철 한국D2C영업담당 △이재모 HS기술전략담당 △정병우 광학연구소장 △정수봉 한국건설영업담당 △정연관 미국HS영업담당 △정용찬 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당 △조성현 인도SW연구소장 △황영민 인도LG전자 인도HS영업담당 △황상연 워싱턴오피스소장



㈜LG ◆부사장 승진 △법무·준법지원팀장 장건 △화학팀장 장승세 △홍보·브랜드팀장 정정욱 ◆전무 승진 △통신서비스팀장 윤창병 △투자팀장 이승기 ◆이동 △전자팀장 박충현



LG유플러스 ◆부사장 승진 △권용현 기업부문장 △양효석 CHO △여명희 CFO/CRO ◆전무 승진 △정성권 IT/플랫폼빌드그룹장 ◆상무 신규 선임 △고진태전략기획담당 △김영진 무선기술담당 △김용진 충청영업담당 △서남희 CV 담당 △신정호 에이전트/플랫폼개발랩장 △이서호 C-TF PM △조용성 ㈜LG 산하



LG이노텍 ◆사장 승진 △대표이사 문혁수 ◆상무 신규선임 △노경담당 김진호 △ES사업담당 남승현 △광학솔루션개발담당 문연태 △복합센싱모듈개발담당 이경태 △품질경영센터장 장승우 ◆전입 △CFO 경은국



LG생활건강 ◆신규 임원 선임 △HDB 영업총괄 박일상 △정도경영담당 박정철



LG에너지솔루션 ◆전무 승진 △김형식 ESS전지사업부장 ◆상무 신규선임 △김낙진 소형 상품기획/전략담당 △김현태 ESS 상품기획/전략담당 △배재현 ESS 북미Operation Pack/LINK생산지원담당 △손권남 미래기술 차세대Cell개발담당 △이승훈 인프라그룹장 △허성민 자동차마케팅 마케팅4담당



중앙일보 ◆보임 △편집콘텐트국 편집국장 김정하 △〃 콘텐트국장 서승욱 △논설실장 예영준 △PROJECT E팀장 겸 논설위원 채병건