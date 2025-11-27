李대통령 “예산심의 野 합리적 주장은 과감히 수용”

순방 뒤 첫 수석보좌관 회의 주재

“민생 회복 위해선 적시 처리 중요”

외교 성과 뒷받침 종합대책 주문

이재명 대통령이 27일 “외교 성과를 구체화, 실질화하기 위한 종합적인 대책을 신속하게 마련하고 추진해야 한다”고 주문했다. 이 대통령은 내년도 예산안의 법정 시한 내 처리 필요성도 강조하며 “예산 심의에서 야당이 주장하는 바가 상당한 이유가 있을 경우에는 과감하게 채택하라”고 지시했다.

이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 대통령실에서 중동·아프리카 순방을 마치고 복귀한 후 처음 주재한 수석보좌관회의에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 7박10일의 순방을 마치고 전날 귀국했다. 이 대통령은 “정부 출범 직후에 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 필두로 유엔총회, 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의, 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의, 주요 20개국(G20) 그리고 중동·아프리카 방문에 이르기까지 정부는 지난 6개월 동안 숨 가쁘게 달려왔다”며 “모든 외교 노력의 최종 목적은 결국 우리 국민의 더 나은 삶을 만드는 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 이어 “인공지능(AI), 첨단 과학기술, 방위산업, K컬처 등 경제·산업 전반에 걸쳐서 공고화된 다층적인 글로벌 협력을 바탕으로 국민의 더 나은 삶을 위해서 앞으로도 국익 중심의 실용외교를 더욱 확실하게 해 나가겠다”고 말했다.



불안정한 국제질서 속 국민 단합의 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “자국 이기주의가 심해지다 보니까 국가 간 대결 양상도 점차 심각해져간다”며 “국력을 키우는 게 정말로 중요하겠다는 생각이 다시 들었다”고 언급했다.



내년도 예산안 관련 여야의 초당적 협조도 요청했다. 이 대통령은 “민생경제 회복을 보다 가속화하고 내년 대한민국의 대도약을 뒷받침하기 위해서는 예산의 적시 통과가 특히 중요하다”며 “크게 문제가 되지 않는 한 (야당의 요구를) 상당 정도는 수용해 주는 것도 좋은 방법”이라고 했다.