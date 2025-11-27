지역사회 소외 이웃에 정(情) 빚어 나눈 이민자들

서울남부출입국사무소·이민자 네트워크

‘토마스의 집’에 직접 빚은 만두 전달

법무부 서울남부출입국·외국인사무소 직원들과 사무소 소속 ‘이민자 네트워크’ 회원들이 만두를 직접 빚어 지역사회의 소외된 이웃들에게 건넸다.

서울남부출입국·외국인사무소는 27일 영등포구 무료 급식소인 토마스의 집에 만두 1500개를 전달했다고 밝혔다.

서울남부출입국·외국인사무소 이승현 소장(가운데)과 이민자 네트워크 회원들 모습. 서울남부출입국·외국인사무소 제공

서울남부출입국·외국인사무소 이민자 네트워크는 재한 외국인이 건전한 사회 구성원으로 정착하도록 지원해 사회 발전과 통합에 기여하고자 모인 다양한 국적의 이민자 50명으로 구성된 자치 조직이다. 회원들은 2023년 토마스의 집에서 배식 봉사 활동을 한 데 이어 지난해에도 만두를 직접 빚어 전달했다. 한 이민자 회원은 “만두를 빚는 작은 봉사를 통해 이웃 사랑을 실천하고 한국 사회에 기여할 수 있다는 사실에 큰 보람을 느꼈다”고 소감을 말했다.

이승현 서울남부출입국·외국인사무소장은 “이민자들의 다양한 국적만큼 모양도 다양한 만두가 차가운 날씨에 급식소를 방문하는 분들에게 온기로 전달되길 바란다”며 “이민자들이 지역사회에 이바지하며 우리 사회 구성원이란 자긍심을 갖고 체류할 수 있게 다양한 활동을 함께하겠다”고 말했다.