2라운드 만에 전구단 승리, 파죽의 10연승 행진… 독주 체제 완비한 도로공사, 이보다 더 완벽할 수 없다 [김천 현장 리뷰]

[김천=남정훈 기자] 선두를 달리는 팀에는 분명이 이유가 있다. 이길 땐 확실히 이기고, 지고 있어도 악착같이 따라붙어 역전을 해낸다. 여자 프로배구 선두를 질주 중인 도로공사가 올 시즌 유일한 패배를 안겼던 페퍼저축은행에 제대로 설욕전을 펼치며 파죽의 10연승을 달렸다.

도로공사는 27일 김천체육관에서 열린 2025~2026 V리그 여자부 2라운드 페퍼저축은행과의 홈 경기에서 세트 스코어 3-0(25-19 25-21 25-23) 승리를 거뒀다. 지난달 21일 시즌 개막전에서 페퍼저축은행을 만나 풀 세트 접전 끝에 2-3으로 패한 뒤 내리 9경기를 잡은 도로공사는 이날 승리로 2라운드 만에 전 구단 승리를 해냈다. 승점 3을 쌓은 도로공사는 승점 28(10승1패)이 되며 2위 현대건설(승점 17,5승5패), 3위 페퍼저축은행(승점 16, 6승4패)와의 승점 차를 10 이상 벌리며 독주 체제를 한층 더 공고히 했다.

반면 1라운드를 4승2패로 마친 뒤 2라운드에도 상승세를 타며 한때 도로공사에 바짝 따라붙은 2위를 달리던 페퍼저축은행은 지난 21일 정관장전 패배에 이어 이날도 패하며 시즌 첫 연패에 빠졌다.

이날 경기는 초반에 큰 변수가 생겼다. 1세트 4-2로 도로공사가 앞선 상황에서 모마(카메룬), 강소휘와 함께 도로공사의 최강 ‘삼각편대’를 이루는 타나차(태국)가 공격 후 착지 과정에서 발목을 접지르면서 코트를 떠난 것. 이 대신 잇몸이라고 했던가. 도로공사에는 1m73의 단신이지만, 빼어난 공격력을 보유한 김세인이 있었다. 타나차 대신 코트에 들어선 김세인은 1세트에만 서브 득점 1개 포함 6점, 팀 내 최다인 디그 8개를 걷어올리며 타나차의 공백을 전혀 느끼지 못하게 했다. 여기에 모마가 1세트에만 81.82%라는 놀라운 공격 성공률로 9점을 몰아치면서 도로공사가 1세트를 쉽게 따냈다.

창단 다섯 시즌 만에 탈꼴찌 희망이 보이는 페퍼저축은행도 2세트 들어 힘을 냈다. 세트 초중반부터 점수 차를 벌리더니 18-11까지 앞서나가며 무난하게 2세트를 따내는 듯 했다.

그러나 도로공사의 선두 질주에는 이런 상황을 뒤집어내는 힘이 있었다. 경기 전 도로공사 김종민 감독은 선수들에게 당부한 바를 묻자 “상대가 잘 한 부분에 크게 신경쓰지 말고 우리가 해야할 것에 집중하자고 당부했다. 우리 팀이 지금 블로킹이나 수비, 공격 다 괜찮다. 지고 있어도 분위기를 바꿀 수 있는 강점이 있다. 쫓기지 말자고 강조했다”고 말하기도 했다.

김 감독 말대로 도로공사는 지고 있어도 분위기를 바꿀 줄 아는 팀이었다. 위기 상황에서 도로공사의 해결사로 나선 이는 ‘연봉퀸’ 강소휘. 1세트만 해도 공격 성공률 20%에 단 1점으로 묶였던 강소휘는 세트 중후반부터 자신이 왜 연봉을 가장 많이 받는 선수인지를 증명했다. 14-19에서 연속 공격을 성공시킨 강소휘는 페퍼저축은행의 핵심 공격루트인 시마무라의 이동 공격을 혼자 뛰어올라 막아냈다. 이어 18-19에서 또 다시 강소휘가 시마무라의 속공을 막아내며 도로공사는 19-19 동점을 만들어냈다. 세트 마무리도 강소휘의 몫이었다. 20-20에서 공격 득점 3점을 내면서 도로공사가 25-20으로 2세트마저 따내면서 승기를 확실히 잡았다.

3세트도 경기 양상이 비슷했다. 세트 초반 페퍼저축은행이 3세트부터 코트 위에 모습을 드러낸 박정아의 활약을 앞세워 3-0, 5-1로 앞서나갔지만, 도로공사가 이내 따라붙으며 접전을 만들어냈다.

접전을 이겨낸 건 이번에도 도로공사였다. 15-15에서 모마의 중앙 백어택으로 역전에 성공한 뒤 김세빈이 페퍼저축은행의 조이(미국)의 공격을 혼자 떠올라 가로막아내며 17-15를 만들었다. 페퍼저축은행 박은서의 공격 범실과 이윤정이 박은서의 공격을 막아내며 19-16으로 벌리며 셧아웃 승리를 예감케 했다.

페퍼저축은행도 이대로 물러서진 않았다. 박은서의 퀵오픈과 강소휘의 공격 범실, 박은서가 모마의 공격을 가로막아내며 19-19 동점을 만드는 데 성공했다. 이어 이단 연결 상황에서 조이가 도로공사 코트를 폭격하며 20-19로 역전해내며 다시 분위기를 뒤집었다.

그러나 접전에서 이겨낼 힘은 도로공사의 우위였다. 23-23에서 이날 경기의 진 히로인 김세인의 퀵오픈 성공과 모마의 백어택을 페퍼저축은행이 충분히 받아낼 수 있었음에도 연결 범실로 공을 코트에 떨어뜨리면서 이날 경기는 셧아웃으로 끝났다.

모마가 50%의 공격 성공률로 20점을 터뜨리며 조이(17점, 32.56%)와의 외인 맞대결에서 완승을 거뒀고, 김세인이 13점, 신인 이지윤이 블로킹 3개, 서브득점 2개 포함 10점을 올리며 팀 승리에 힘을 보탰다. 페퍼저축은행은 조이 외에 박은서가 17점을 올리며 제 몫을 다 했지만, 위기 관리 능력에서 아쉬움을 보이며 셧아웃 패배를 막아내지 못했다.