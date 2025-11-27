‘용인 양지·강남대∼서울역’ 편해진다…광역버스 노선 신설

2022~2024년 매년 대광위에 노선 신설 꾸준히 요청

이상일 시장, 지난해 국토부 차관 만나 사업 반영 강조

경기 용인시민들의 서울 출퇴근길이 한층 편해진다. 서울역으로 향하는 광역버스 노선 2개가 신설된 덕분이다.

27일 용인특례시에 따르면 대도시권광역교통위원회(대광위)는 전날 광역버스 노선위원회에서 용인 양지와 강남대에서 출발해 서울역으로 향하는 광역버스 신규 노선 2개를 승인했다.

용인시청.

신설 노선은 양지지구~고림~포곡~에버랜드~마성IC~서울역(직행좌석·12대)과 강남대~기흥역~수원신갈IC~서울역(광역급행·8대)이다.

양지지구 노선은 하루 48회, 강남대 노선은 하루 32회 운행된다. 시는 운송사업자 선정 등을 거쳐 2027년 상반기 운행을 시작할 예정이다.

시 관계자는 “노선 신설 확정으로 처인구 양지·포곡·고림 지역과 기흥구 강남대·기흥역 일대 시민들의 출퇴근 환경이 크게 개선될 것으로 보인다”며 “서울 도심으로 이동시간이 단축되고 광역버스 만차 문제와 환승 불편도 상당 부분 해소될 것”이라고 기대했다.

이번 선정은 시가 주민 요구를 받아들여 꾸준히 신설을 요청한 덕분이다. 용인시는 2022년부터 지난해까지 매년 대광위 수요 조사에 해당 노선 신설을 요구했다.

광역버스 신규 노선도(양지∼서울역, 강남대∼서울역). 용인시 제공

이상일 시장도 지난해 6월 국토교통부 제2차관을 만난 자리에서 광역버스 준공영제 신규사업에 용인 노선이 반드시 포함돼야 한다고 강조했다.

이 시장은 “그동안 시민과의 대화, 공동주택 소통콘서트, 학교장·학부모 간담회 등을 통해 시민들을 만날 때마다 대중교통 불편에 대한 호소를 들었다”면서 “노선버스 운행이 조금이라도 빨리 이뤄질 수 있도록 계속 노력하겠다”고 말했다.