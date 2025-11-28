‘하남교육지원청 신설’ 최우선 과제…임태희 교육감·이현재 시장 의기투합

임태희 경기도교육감이 하남시의 단독 교육지원청 신설을 공개 약속하면서 이목을 끌고 있다.
27일 하남시에 따르면 임 교육감은 전날 하남문화예술회관에서 열린 ‘하남교육 토크콘서트’에 참석해 ‘하남교육지원청’ 신설을 최우선 과제로 꼽았다.
이현재 시장은 “임시청사와 개청 지원단까지 갖춰 언제든 바로 시작할 수 있다”고 했고, 임 교육감은 “관련 규정이 정비되는대로 내년 상반기 ‘0순위’로 추진하겠다”고 화답했다. 행사장을 메운 400여명의 시민은 박수로 응원했다.
이날 행사에선 지역 최대 현안인 과밀학급 해소도 테이블에 올랐다. 이 시장은 “취임 1호 결재가 과밀학급 태스크포스(TF) 출범이었다”며 “시민이 만들어낸 변화”라고 강조했다. 임 교육감은 한홀중학교 신설을 위해 공원부지를 무상 임대 제공한 하남시의 결단을 “모범사례”라고 평가했다.
아울러 교육 경쟁력을 보여주는 사례로 남한고의 자율형공립고 2.0 선정과 서울 주요 10개 대학 합격자 48% 증가가 소개됐다.
임 교육감은 위례·감일지구 과밀 문제와 관련해 서울시교육청과 공동학군 지정 협의를 진행 중이라고 밝혔다.