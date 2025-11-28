"슈퍼스타 오타니 제쳤다"…야마모토 티셔츠 '인기폭발'

미국 메이저리그(MLB) 월드시리즈 최우수선수(MVP)에 오른 LA 다저스 투수 야마모토 요시노부(27)의 특별 티셔츠가 같은 팀 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(31)의 티셔츠보다 더 많이 팔린 것으로 전해졌다.

27일 일본 매체 더 앤서(The Answer)에 따르면, 야마모토의 특별 티셔츠를 제작한 미국 의류 브랜드 'RotoWear'는 "야마모토의 티셔츠가 가장 인기 있는 아이템"이라고 밝히며 "인기를 실감하고 있다"고 전했다.

해당 티셔츠는 파란색으로, 가슴에 "지는 것은 선택지에 없다(Losing isn’t an option)"라는 문구가 새겨져 있다.

이는 야마모토가 월드시리즈 2차전이 열리기 전 기자회견에서 했던 발언이다. 투구 자세를 취하고 있는 야마모토의 모습도 함께 그려져 있다.

이 티셔츠는 이번 시즌 야마모토의 압도적인 활약 덕분에 온라인 팬들 사이에서 큰 화제를 모았다. 특히, 다저스 동료들이 훈련과 인터뷰에서 이 티셔츠를 착용하면서 홍보 효과가 더 커진 것으로 알려졌다.

RotoWear 측은 "지난 두 시즌 동안 일본 고객과 일본으로의 매출이 확실히 크게 증가했다"고 밝혔다.

해당 티셔츠는 현재 RotoWear 공식 웹사이트에서 30달러(약 4만4000원)에 판매되고 있다.

한편, 지난 시즌 오타니와 야마모토가 다저스에 나란히 입단했으며, 올 시즌에는 투수 사사키 로키까지 합류했다. 이들 일본인 메이저리거 삼총사는 다저스의 2년 연속 월드시리즈 우승에 큰 기여를 했다.

<뉴시스>