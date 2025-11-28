'반도체 기저' 10월생산 5년8개월래 최대 감소…투자지표도 '뚝'

소비회복 흐릿…소매판매 3.5% 늘었지만 서비스업 소비는 0.6% 감소

경기종합지수 혼조…동행지수 순환변동치 하락

산업생산 지표가 5년 8개월만에 최대폭 감소했다. 설비·건설 투자도 급감했다.

장기 추석연휴 등으로 소매판매 지표는 석 달 만에 '플러스'를 기록했다. 전반적으로는 전월 지표가 좋았던 데 따른 기저효과가 크게 작용한 모습이다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

국가데이터처(옛 통계청)가 28일 발표한 '10월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전산업생산 지수(계절조정)는 112.9(2020년=100)로 전달보다 2.5% 감소했다. 지난 2020년 2월(-2.9%) 이후로 최대 감소폭이다.

산업생산은 지난 4∼5월 마이너스에서 6∼7월에는 플러스로 돌아섰다. 8월 0.3% 감소했다가 9월에는 1.3% 증가하면서 한 달 주기로 등락을 거듭하는 흐름이다.

광공업 생산은 4.0% 감소했다. 반도체 생산이 26.5% 급감하면서 지난 1982년 10월(-33.3%) 이후로 43년만에 최대폭 감소한 영향이 컸다. 최근 인공지능(AI) 훈풍으로 글로벌 반도체 수요가 늘어나는 추세와는 별개로 9월 생산이 20% 안팎 급증한 데 따른 기저효과가 컸던 것으로 보인다.

이두원 경제동향통계심의관은 "반도체지수가 역대 최고 수준으로 높아진 데 따른 기저효과가 작용했다"며 "반도체 호황으로 전체적으로는 견조한 흐름"이라고 설명했다.

소비지표는 회복 조짐을 이어갔다.

재화 판매를 보여주는 소매판매액 지수는 전달보다 3.5% 증가하면서 석 달 만에 플러스로 돌아섰다. 생산지표처럼 기저효과가 크게 작용하면서 2023년 2월(6.1%) 이후로 2년 8개월만에 가장 높은 증가율을 보였다.

품목별로는 음식료·의복 등의 판매가 늘었다. 추석연휴 영향이 컸던 것으로 해석된다

반면 서비스업 소비를 보여주는 서비스업 생산은 0.6% 줄면서 한 달 만에 '마이너스'로 돌아섰다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 28일 세종시 정부세종청사에서 2025년 10월 산업활동동향을 발표하고 있다. 지난달 전산업생산은 전월 대비 2.5% 감소한 것으로 나타났다.

투자지표는 부진했다.

설비투자는 전월 대비 14.1% 감소했다. 기계류(-12.2%)·운동장비(-18.4%)에서 투자가 두 자릿수대 급감했다.

건설기성(불변)도 20.9% 줄면서 지난 1997년 7월 통계작성 이후로 최대 감소 폭을 나타냈다. 건축이 23.0%, 토목이 15.1% 각각 줄었다.

경기종합지수는 숨고르기 하는 모습이다.

종합적인 경기상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.4포인트(p) 하락했다. 추세적인 상승세 속에서 상승과 하락이 교차하면서 혼조를 보인다고 데이터처는 설명했다.

향후 경기 국면을 예고해주는 선행종합지수 순환변동치는 전월과 동일한 수준을 나타냈다.

<연합>