BBQ, 11월 한 달간 지역사회에 치킨 1000마리 기부

제너시스BBQ 그룹은 11월 한 달간 대표 사회공헌 활동 ‘패밀리와 함께하는 치킨릴레이’로 치킨 1000여마리를 지역사회 복지시설에 기부했다고 28일 밝혔다.

이달 BBQ 평택이충점, 익산문화점, 의정부범골점 패밀리(가맹점주)는 각 지역 인근 보육원과 지역아동센터에 방문했으며, 송도센트럴파크점과 대전용산호반점 패밀리는 노인복지관과 행정복지센터, 한부모가정에 직접 조리한 치킨을 기부하는 등 전국 곳곳에서 따뜻한 나눔이 이뤄졌다.

2017년부터 이어온 BBQ의 대표 사회공헌 활동으로 본사가 신선육을 제공하고, 각 지역 패밀리가 자발적으로 참여해 직접 조리한 치킨을 지역사회 소외 이웃들에게 전달하는 프로그램이다. 올 한 해 BBQ가 전달한 치킨은 1만1000여마리다.

BBQ 관계자는 “패밀리와 함께하는 치킨릴레이를 통해 각 지역 패밀리들의 따뜻한 마음이 모여 지역사회에 큰 울림을 만들고 있다”며 “앞으로도 패밀리, 고객과 함께 선한 영향력을 실천하며 ‘함께 잘 먹고 잘 사는 세상’을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.