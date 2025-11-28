“‘임팩트존 3’ 인솔로 착화감↑”…프로-스펙스, 고기능성 워킹화 ‘블레이드 맥스’ 출시

대한민국 스포츠 브랜드 프로-스펙스가 가벼운 착화감과 우수한 통기성을 앞세운 고기능성 워킹화 ‘블레이드 맥스’를 출시했다고 28일 밝혔다.

프로-스펙스_블레이드 맥스. 프로스펙스 제공

이번 신제품은 프로-스펙스의 스테디셀러 워킹화 ‘블레이드’ 시리즈의 신규 모델로, 기존 제품의 장점인 안정적인 지지 구조를 더욱 강화하고 경량성과 통기성을 개선한 것이 특징이다.

신제품 ‘블레이드 맥스’는 워킹에 최적화된 설계로 출퇴근, 가벼운 산책 등 일상에서는 물론 여행이나 운동과 같은 장시간 보행에도 편안한 착용감을 제공한다.

내부에 적용된 새로운 ‘G-FRAME’ 구조는 좌우 흔들림을 안정적으로 제어하고 워킹의 에너지 효율을 올려준다. 아치 지지를 강화한 ‘임팩트존 3’ 인솔이 발을 부드럽게 받쳐줘 균형 잡힌 보행을 돕고, 힐(뒤꿈치)에 적용된 탄성감 있는 ‘S-BLADE’는 경쾌한 워킹 리듬을 만들어준다.

또한, 효율적인 내부 설계를 통해 기존 제품 대비 무게를 줄이고 통기성을 높였으며, 갑피에는 초미세 엔지니어드 소재와 봉제선이 없는 무제봉 작업 방식을 적용해, 편안함과 스타일을 동시에 구현했다. 색상은 블랙, 그레이, 화이트 세 가지다.

이와 함께 생활 방수·발수 기능을 갖춘 ‘블레이드 맥스 워터실드’도 선보여 걷는 환경과 취향에 맞게 모델을 선택할 수 있다.

프로-스펙스 관계자는 “프로-스펙스의 독자적인 워킹 기술력이 담긴 ‘블레이드’ 시리즈는 지난 2021년 첫 출시 이후 워킹화 시장에서 꾸준히 호응을 얻으며 마니아층이 형성된 스테디셀러 라인”이라며, “새롭게 선보인 ‘블레이드 맥스’는 최신 워킹 기술력을 더해 일상과 여행, 운동까지 다양한 걷기 환경에서 만족도를 한층 높여줄 것으로 기대한다”고 말했다.