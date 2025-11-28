한혜진 "주우재, 8년 함께 했는데 연락처 안 줘…이런 애 처음 "

모델 겸 방송인 한혜진이 8년 동안 주우재의 연락처를 몰랐다고 밝혔다.
27일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 한혜진이 게스트로 출연했다.
이날 김종국은 "주우재와 한혜진이 그렇게 친하다고 하는데 어색해 보인다"고 말했다.
주우재는 "매주 보다가 8개월 정도 안 보니까 어색하다"고 했다.
홍진경이 "따로 연락하는 사이냐"고 묻자 주우재는 "아예 안 한다"고 답했고, 주우재는 "번호를 모른다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
한혜진은 "주우재가 번호를 안 줬다. 8년 동안 안 줬다. 이런 애는 처음 봤다"며 고개를 저었다.
이에 주우재는 "몇 년 전에 누나랑 다른 예능에서 만났는데 출연자들이랑 연락처를 주고받았다"며 "난 그때까지 누나 번호를 몰랐다"고 해명했다.
이어 "누나가 '너는 나랑 2년 됐는데 아직도 연락처를 모르니?' 하길래 '그러면 누나 알려주세요' 했더니 '이럴 거면 안 알려주지' 해서 안 알려준 거다"고 주장했다.
그러자 한혜진은 "저거조차도 기억 안 난다"고 했고, 주우재는 "지금 이 대화가 되게 소모적인 대화다. 아무 쓸모가 없다"고 말해 웃음을 안겼다.
<뉴시스>