보훈부, 12월의 독립운동에 13도 창의군 선정

국가보훈부는 전국에 퍼져있던 의병세력을 모아 연합군을 조직해 서울진공작전을 전개한 13도 창의군 결성을 올해 12월의 독립운동으로 선정했다고 29일 밝혔다.

13도 창의군은 1905년 일제의 국권 침탈 본격화 이후 결성된 전국적 연합의병부대다.

항일의병 13도 창의군 탑. 보훈부 제공

강원·경기 지역에서 활동하던 이인영과 허위를 중심으로 전국 의병 지도자들이 연합해 1907년 말 13도창의대진소를 조직했고, 이인영이 총대장, 허위가 군사장으로 추대됐다.

이들은 일제 통감부를 공격해 일제와 강제로 맺은 조약을 파기하고 친일 관료를 처단한다는 목표로 서울진공작전을 계획했다.

1만명 규모의 의병이 지평과 양주에 집결해 일본군과 치열하게 싸웠으나, 후속부대의 본진 도착 지연과 탄약 부족 등으로 서울 진공이 어려워졌다.

일본군의 대대적 탄압이 이어지면서 민긍호·이강년·허위·이은찬·이인영 등 핵심 지도부가 전사하거나 체포됐다.

보훈부는 “13도창의군은 비록 목표를 달성하지는 못했지만, 최초의 전국적 연합의병조직을 구축해 무력투쟁과 외교운동을 병행하는 전략을 보여줬다는 점에서 큰 의의를 지닌다”고 설명했다.