문경민, 전립샘암 후유증 고백 "요실금 생겨 기저귀 착용"

배우 문경민이 전립샘암 후유증을 겪고 있다고 밝혔다.

27일 오후 방송된 MBN '특종세상'에는 48년 차 배우 문경민의 사연이 공개됐다.

배우 문경민. MBN 제공

이날 문경민은 제작진에게 대량으로 구매한 기저귀를 꺼내 보였다. 한 달 전 전립샘암 수술을 받고 나서 요실금이 생겼다고. 외출할 때 혹시 모를 상황을 대비해 기저귀를 챙긴다고 했다.

그는 "전립샘을 절제해서 나도 모르게 소변이 샌다. 기저귀를 차고 갈아야 하고 혹시나 바지에 냄새가 배서 주변에 냄새를 풍기지 않을까 하는 우려가 있다"고 말했다.

이어 과거 전립샘암 3.5기를 진단받고 수술을 했다며 "금년 1월 건강검진을 받았는데 PSA라고 전립샘 수치가 정상이 2인데 제가 51이 나왔다"고 설명했다.

그는 "암이 의심된다고 종합병원에 가서 검사를 하라고 해서 하니 암이 퍼졌다더라. 암이 얼마나 악성이냐를 따지는 수치가 4~10이라고 치면 전 9 정도로 아주 나쁜 암"이라고 토로했다.

가족력에 대해서도 털어놨다.

문경민은 "큰 형님이 위암으로 돌아가셨고, 큰 누님이 담낭암을 앓고 계시는데 여기저기 전이가 돼 가지고 지금 호스피스 대기 중이시다. 바로 위에 누나가 위암 3.5기였는데 완치됐다"고 밝혔다.

<뉴시스>