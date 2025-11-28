DL이앤씨, 'e편한세상 내포 에듀플라츠' 주택전시관 28일 개관

DL이앤씨는 충청남도 내포신도시에 선보이는 'e편한세상 내포 에듀플라츠'의 주택전시관을 개관한다고 28일 밝혔다.

DL이앤씨 제공

내포신도시 RH14블록(충남 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 일원)에 조성되는 e편한세상 내포 에듀플라츠는 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용면적 84·119㎡, 총 727가구 규모다. 내포신도시에서는 3년여 만에 공급되는 아파트로 민간참여 공공분양(전용 84㎡ 605가구)과 일반분양(전용 119㎡ 122가구)이 동시에 진행된다.

청약일정은 민간참여 공공분양과 일반분양이 동일하다. 12월 8일 특별공급을 시작으로, 9일 1순위, 10일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표일은 16일이다. 정당계약은 내년 2월 9일부터 11일까지 3일간 진행된다.

공급 대상과 청약 요건에서는 차이가 있다. 먼저 민간참여 공공분양은 청약통장을 가입한 무주택 세대 구성원이라면 전국 누구나 청약이 가능하다. 단 공급 유형에 따라 청약통장 가입 기간 및 납입 기간, 소득 및 자산 기준을 충족해야 한다.

일반분양은 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 전국에 거주하는 만 19세 이상이라면 세대주, 세대원, 유주택자 모두 1순위 청약이 가능하다. 단지는 분양가 상한제가 적용되며, 재당첨제한은 10년, 전매제한은 1년이다. 거주 의무기간은 없다.

e편한세상 내포 에듀플라츠는 DL이앤씨만의 혁신 설계를 곳곳에 적용해 실거주 편의성을 확대했다. 단지에는 층간소음 저감 바닥구조인 ‘D-사일런트 플로어(D-Silent Floor)’와 저소음 렌지 후드 ‘D-사일런트 후드(D-Silent Hood)’, 주방 및 욕실 직배기 시스템 등 소음 저감 특화 설계가 도입된다.

라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신 설계와 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 ‘디 셀렉션(D Selection)’ 역시 적용돼 공간 활용성을 극대화한다. 이 밖에도 4베이 판상형 위주의 평면구조(일부 제외)를 도입하고 타입별로 팬트리와 안방 드레스룸을 구성해 개방감과 수납공간을 확대한 점도 눈에 띈다.

교통도 편리하다. 인근에는 내포신도시 안팎을 오가는 여러 개의 시내버스 노선이 지나가며, 고속시외버스정류소도 근거리에 위치해 있다. 도청대로와 충남대로를 통해 서해안고속도로, 서산영덕고속도로로의 진입이 쉽고 서해선·장항선 복선전철 홍성역이 인접해 광역교통망도 우수하다. 여기에 내포신도시 내 서해선 복선전철 내포역(가칭)이 2027년 개통 예정으로 교통편의성 확대도 기대된다.

이와 함께 단지는 주변에 굵직한 개발이 이어지고 있어 미래가치도 높다. 내포신도시에서는 내포도시첨단산업단지가 조성되고 있다. 인근에는 미래자동차와 수소산업, 2차 전지 등을 중심으로 하는 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이다.

또한 △내포신도시 충남대학교 내포캠퍼스(2027년 부분 개교 목표) △카이스트 과학영재학교 내포캠퍼스(2028년 개교 목표) △종합병원 건립(2028년 1단계 준공 목표) 등의 개발도 진행되고 있어 이에 따른 수혜가 기대된다.

분양 관계자는 “내포신도시는 산업, 교육, 의료, 교통 등 전 분야의 개발을 통해 충남권을 대표하는 미래중심도시로 변모하고 있어 기대감이 큰 곳”이라며 “e편한세상 내포 에듀플라츠는 내포신도시에서도 최중심 입지와 e편한세상만의 혁신설계를 통해 랜드마크 가치가 높게 평가되고 있는 만큼 수요자들의 관심이 높다”고 말했다.

e편한세상 내포 에듀플라츠의 주택전시관은 충남 홍성군 홍북읍 신경리 38-3번지에 위치한다.