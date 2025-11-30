김포공항에 승용차 전용 승차존 신설

서울 김포공항에 공항이용객 안전을 위한 승용차·예약택시 전용 승차존이 마련됐다.



한국공항공사는 김포공항 국내선 1층 전면도로에 공항 이용객의 이동 편의성과 안전성 향상을 위한 ‘승용차‧예약택시 전용 승차존’을 신설해 운영에 들어갔다고 30일 밝혔다.

25일부터 김포공항 국내선 1층 구내도로에서 시행되는 ‘승용차·예약택시 전용 승차존’ 모습.

김포공항 국내선 1층 버스정류장 구간은 승용차와 예약택시의 무단 정차로 인해 버스 이중 정차, 교통 혼잡, 보행 안전 문제 등이 지속적으로 발생했다.

공사는 이같은 문제를 해소하기 위해 기존 12번부터 15번까지의 버스정류장을 폐쇄하고 해당구간을 승용차‧예약택시 전용 승차존(A~D구역)으로 조성했다.

승용차와 예약택시가 구내도로 진입 시 전용 승차존으로 진입할 수 있도록 노면에 진입유도 표시를 하고 전용 승차존 안내표지판을 설치했다.

또 예약택시 앱(App) 이용 시 김포공항 국내선 전면도로가 아닌 전용 승차존(A~D구역)에서만 탑승위치를 지정할 수 있도록 카카오모빌리티, 타다, IM, 우버 등과 기술협의를 마쳤다.

이에 따라 공항이용객은 지정된 승차존에서 예약택시 또는 승용차를 보다 질서 있고 안전하게 탑승할 수 있게 됐다. 김포공항 구내도로의 무분별한 정차로 인한 교통혼잡을 차단할 수 있을 것으로 기대된다.

25일부터 김포공항 국내선 1층 구내도로에서 시행되는 ‘승용차·예약택시 전용 승차존’ 전 후 조감도.

박광호 김포공항장은 “이번 승차존 신설을 통해 공항이용객이 보다 안전하고 편리하게 택시와 승용차를 이용할 수 있기를 기대하며 앞으로도 질서 있는 교통 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 공사는 승용차‧예약택시 전용 승차존 운영과 함께 장기 주정차 방지 계도 및 단속, 승차존 안내 사인물 정비, 승차 안내방송 송출, 도로 노면표시 정비 등 종합적인 교통개선 대책도 함께 추진하고 있다.