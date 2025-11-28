코스피, 장중 하락폭 키워 3950대 후퇴… 코스닥은 900선 회복

코스피가 28일 장중 하락폭을 키워 3950대로 밀려났다. 반면 코스닥지수는 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감에 상승폭을 키워 900선을회복했다.

이날 오전 11시 3분 현재 코스피는 전장보다 36.78포인트(0.92%) 내린 3950.13다. 지수는 전장보다 8.39포인트(0.21%) 오른 3995.30으로 출발해 하락세로 돌아선뒤 낙폭을 키우고 있다.

28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

유가증권시장에서 외국인이 8092억원 순매도하며 장 초반 대비 매도 규모를 늘리고 있다. 반면 개인과 기관은 각각 5728억원, 2409억원 매수 우위를 보이고 있다.

삼성전자(-1.74%), SK하이닉스(-0.55%) 등 반도체주가 내리고 있으며 LG에너지솔루션(-5.71%), 삼성바이오로직스(-1.70%), HD현대중공업(-2.71%) 등도 약세다. 현대차(0.19%), 기아(0.09%) 등 자동차주와 KB금융(0.73%), SK스퀘어(1.00%), 한국전력(1.16%) 등은 상승 중이다.

코스피 업종별로 보면 전기전자(-1.99%), 유통(-1.04%), IT서비스(-1.08%) 등이내리고 있으며 건설(1.18%), 의료정밀(1.05%), 음식료(0.54%) 등은 상승 중이다.

반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 23.37포인트(2.66%) 오른 903.43이다. 코스닥지수가 장중 900선을 회복한 것은 지난 18일 이후 8거래일 만이다.

지수는 전장보다 8.69포인트(0.99%) 오른 888.75로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 금융당국이 조만간 코스닥 시장 활성화 방안을 공개한다는 언론 보도가 전해진 점이 매수세를 자극한 것으로 보인다.