남보라, ♥남편과 근황 공개…"행복한 생일 저녁"

배우 남보라가 결혼 후 처음 맞은 생일을 남편과 함께 보내며 근황을 전했다.

남보라는 27일 자신의 소셜미디어에 "행복한 생일 저녁, 올해는 남편과"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

남보라와 남편의 모습. 남보라 인스타그램 캡처

사진 속 남보라는 남편과 함께 식당에서 식사를 즐기며 밝은 미소를 짓고 있다. 그는 "꽃다발과 맛있는 식사까지"라며 남편이 준비한 생일 이벤트에 대한 고마움을 표현했다.

또 자신이 출연 중인 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 제작진이 보내준 케이크 인증샷도 올리며 "섬세하게 챙기는 편스의 그녀들, 감동. 그냥 모든 게 좋았던 하루"라고 소감을 덧붙였다.

이번 생일은 남보라가 지난 5월 동갑내기 비연예인 남성과 결혼한 뒤 처음 맞는 생일이다.

남보라의 남편은 사업가로 알려져 있으며, 남보라는 방송에서 "손흥민을 닮았다"고 언급해 화제를 모은 바 있다.

한편 남보라는 2005년 MBC TV '일요일 일요일 밤에' 코너 '천사들의 합창'에 11남매의 맏딸로 출연하며 얼굴을 알렸다. 현재 13남매다.

이듬해 시트콤 '웃는 얼굴로 돌아보라'로 정식 데뷔한 그는 드라마 '해를 품은 달'(2012) '무궁화 꽃이 피었습니다'(2017) '오늘의 웹툰'(2022) '효심이네 각자도생'(2023) 등에 출연했다.

유튜브 채널 '남보라의 인생극장'을 통해 팬들과 소통하고 있다.

<뉴시스>