홀로직 코리아, 가톨릭대 대전성모병원과 여성 건강 증진 위한 COE 협력

대전/충청권 최초 지정... 유방 영상의학 분야 '지역 임상 교육 허브' 역할 본격화

사진=홀로직코리아 제공

글로벌 여성 건강 의료기기 기업 홀로직(Hologic)은 가톨릭대학교 대전성모병원(강전용 병원장 신부)과 ‘Center of Excellence(COE)’ 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 대전성모병원은 대전/충청권 최초의 홀로직 COE로 지정되었으며, 유방암 조기 진단과 여성 건강 증진 분야에서 첨단 장비 활용 능력과 임상 역량을 공식적으로 인정받았다. 또한 대전성모병원 선우영 교수팀은 홀로직의 Stereotactic VABB(진공보조유방생검)을 대전 지역 최초로 시행하며 시술 역량을 확인받았고, 이러한 전문성이 COE 선정의 주요 배경이 됐다.

홀로직 코리아의 COE 프로그램은 Hologic의 3D 맘모그래피 등 핵심 장비를 활용해 마련한 임상 프로토콜과 경험을 국내외 의료진과 공유하고, 지역 기반의 교육 허브를 구축하는 데 중점을 두고 있다.

대전성모병원은 이번 COE 지정을 통해 지역 및 국내 유방 영상의학 발전을 위한 구체적인 활동을 수행하게 된다. 우선, 임상 참관 교육 프로그램을 정기 운영해 타 의료기관 의료진이 홀로직 장비를 활용한 실습과 케이스 관찰 교육을 받을 수 있도록 함으로써, 지역 의료 기술 수준의 균형을 돕고 최신 임상 정보를 널리 확산시키는 역할을 맡는다.

더불어 국내외 의료 전문가와의 학술 교류를 확대하고, 유방암 조기 진단과 관련 기술 발전을 위한 공동 연구를 추진해 의료 역량 강화를 지원할 계획이다. 또한 홀로직 코리아와 협력해 병원 및 의료진 소개 등 공동 홍보 활동을 진행하며 환자 신뢰도 제고에도 힘쓸 예정이다.

홀로직 코리아 이승철 대표는 "대전성모병원은 오랜 기간 홀로직 제품을 신뢰하고 함께 성장해 온 중요한 파트너"라며 "대전성모병원이 보유한 임상 노하우가 널리 공유될 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이며, 현장의 귀중한 피드백을 통해 홀로직 제품 혁신에도 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

강전용 대전성모병원 병원장은 "대전/충청권 최초로 COE로 지정된 것은 지역민에게 최고 수준의 유방 영상의학 서비스를 제공하기 위한 우리의 노력을 인정받은 것"이라며 "앞으로 COE로서의 역할에 충실하여 유방암 조기 진단 분야의 교육과 연구를 선도하고, 지역 여성 건강 증진에 이바지할 것"이라고 전했다.

양 기관은 이번 COE 협약을 기반으로 지역 의료 수준 향상과 여성 건강 분야 발전을 위한 협력을 이어갈 예정이다.