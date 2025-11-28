20년 일한 노동자들에 ‘하루아침 이전 통보’… KB국민카드 또 한번 인력논란

KB국민카드, 대전 직원 전원을 서울 파견직 전환 통보… 고용승계·위로금 제시 없어

장철민 의원실 제공.

KB금융그룹 계열사 KB국민카드가 대전 신용상담센터 노동자 150여명에게 계약 해지와 서울 근무 전환을 통보해 근로자들이 집단 실업 위기에 놓였다.

28일 더불어민주당 장철민 의원(대전 동구)은 근로자들과 긴급 간담회를 열었다고 밝혔다.

KB국민카드는 지난 20여년간 신용상담센터 운영을 외주 도급 방식으로 유지해 왔다. 현재 약 150명의 상담원이 정규직 신분으로 연체 예방, 채무조정 안내 등 업무를 담당해 온 것으로 알려졌다. 그러나 회사는 지난 21일 내년 2월 말 도급사 계약 종료와 함께 상담 인력을 본사 파견직으로 전환하고 근무지를 대전에서 서울로 이전하겠다고 일방 통보했다.

근로자들은 고용 승계 약속도, 위로금 제안도 없이 사전 협의 없는 갑작스러운 조치라며 사실상 해고와 다름없다고 반발하고 있다. 센터 인력은 지난해 300명에서 절반 수준으로 줄어든 상태다.

간담회에 참석한 한 상담원은 “지체장애가 있는 자녀와 거동이 어려운 배우자를 돌보며 생계를 유지해 왔다”며 “이 나이에 강제 퇴사를 당하면 어느 회사가 받아주겠느냐”고 오열했다.

KB금융그룹은 2년 전에도 KB국민은행 대전 콜센터 용역계약 종료로 240여명이 집단해고 위기에 놓인 바 있다.

장 의원은 “조 단위 수익을 내는 거대 금융그룹이 20년 넘게 성실히 일한 노동자들을 일회용처럼 취급하는 일은 비판받아 마땅하다”며 “노동자들의 의사와 무관한 실업이나 근무지 이전이 발생하지 않도록 대책을 모색하겠다”고 말했다.