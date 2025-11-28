“수고했다” 이재용 회장, 아들 지호씨 사관후보생 임관식 참석

이재용 삼성전자 회장이 28일 장남 지호씨(24)의 해군 소위 임관식에 참석해 직접 소위 계급장을 달아주며 격려했다. 이 자리에 이 회장의 모친인 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장과 동생 이서현 삼성물산 사장도 동행했다.

28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위에게 경례를 받고 있다. 뉴시스(공동취재)

28일 뉴스1에 따르면, 이 회장은 이날 오후 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 해군 학사사관후보생 139기 임관식에 참석해 장남 지호 씨의 해군 소위 임관을 축하했다.

이 회장은 이날 오후 1시 20분쯤 홍 관장, 이 사장과 함께 임관식이 열리는 해군사관학교 연병장 가족석에 모습을 드러냈다.

이 회장의 장남 지호 씨는 지난 9월 말 해군 학사사관후보생 139기로 입대해 사관학교에서 11주가량의 훈련을 마쳤다. 이날 임관식에서는 기수 대표로 제병을 지휘했다.

이 회장은 가족석에 앉은 다른 임관 후보생 가족들과도 인사를 나눴다. 또 왼편에 앉은 장교와 대화하며 미소를 짓거나 홍 관장과 대화하며 손으로 임관식 현장을 가리키기도 했다.

지호 씨 모친인 임세령 대상그룹 부회장도 임관식에 참석했다. 이 회장과 임 부회장이 2009년 이혼 후 같은 공식 석상에 참석한 것은 이번이 처음이다.

이 회장이 자리로 복귀한 후에는 임세령 부회장이 내려와 지호 씨를 안아주고 격려했다.

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 소위가 28일 오후 경남 창원 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 기념촬영을 마친 뒤 모자를 하늘에 날리고 있다. 뉴시스(공동취재)

지호 씨는 이날부터 3박 4일간 휴가 후 다음 달 2일 창원시 해군교육사령부로 복귀해 3주간 신임 장교를 대상으로 하는 초등군사교육을 받는다. 이 기간 복무할 자대가 결정된다.

초등군사교육을 마친 뒤에는 부산에 위치한 해군 작전사령부로 이동해 함정 병과 통역장교로 복무하기 위한 보직 전 교육을 받는다. 이후 한미 연합훈련 등에서 통역 임무를 수행할 예정이다.

지호 씨의 군 생활 기간은 훈련 기간 및 임관 후 의무복무기간인 36개월을 포함한 39개월이며, 복무를 연장하지 않으면 2028년 12월2일 전역한다.