이재용, 장남 계급장 달아주며 “수고했다”…삼성家 총출동

이재용, 장남 소위 임관식 참석

홍라희 관장, 이서현 사장 동행

모친 임세령 부회장도 현장에

이재용 삼성전자 회장이 28일 장남 지호(24)씨의 해군 장교 임관식에 참석해 직접 소위 계급장을 달아주고 격려했다.

이 회장은 모친인 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 동생 이서현 삼성물산 사장과 함께 이날 오후 경남 창원 해군사관학교를 찾아 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참여했다.

이재용 삼성전자 회장(오른쪽 두 번째)과 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장(오른쪽)이 28일 경남 창원 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 장남 지호씨(왼쪽)으로부터 경례를 받고 있다. 국방홍보원 유튜브 캡처

이 회장은 지난 9월 입교식 당시엔 불참했지만, 이날 임관식은 기존 일정을 조정해 참여한 것으로 알려졌다.

임관식엔 지호씨 모친인 임세령 대상홀딩스 부회장도 참석했다. 이 회장과 임 부회장이 같은 공식석상에 참석한 것은 2009년 이혼 이후 이번이 처음이다.

지호씨는 이날 임관식에서 기수 대표로 제병을 지휘하고 임관선서를 낭독했다. 해군 관계자는 지호씨가 기수 대표로 발탁된 배경에 대해 “훈련 기간 동기들과도 잘 지내고 바르게 생활하며 훈련에도 열심히 참여한 것으로 안다”고 말했다.

이재용 삼성전자 회장의 장남 지호씨(오른쪽)가 28일 경남 창원 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 기수 대표로 임관 선서를 낭독하고 있다. 국방홍보원 유튜브 캡처

이 회장은 계급장 수여식 때 홍 관장과 함께 지호씨의 정복 소매에 계급장을 직접 달아줬다. 지호씨는 이 회장을 바라보고 경례했고, 이 회장과 홍 관장도 경례로 화답했다. 이 회장은 지호씨에게 “수고했어”라고 격려하기도 했다.

이후 임 부회장도 따로 지호씨와 포옹하고 사진을 찍었다.

임세령 대상홀딩스 부회장(가운데)이 28일 경남 창원 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 기수 대표인 아들 이지호씨의 모습을 지켜보고 있다. 국방홍보원 유튜브 캡처

이 회장은 임관식이 끝난 뒤 지호씨와 함께 차를 타고 떠났다. 지호씨는 이날부터 3박4일간 휴가를 가진 뒤 12월2일 창원 해군교육사령부로 복귀해 3주간 신임 장교를 대상으로 하는 초등군사교육을 받는다. 이후 지호씨는 통역장교로 복무한다.

지호씨는 2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있었지만, 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 이에 재계에서는 ‘노블레스 오블리주 실천’이라는 평가가 나왔다. 미국 영주권이나 시민권을 보유한 병역의무 대상자가 자원 입영을 신청한 사례는 한 해 평균 100여명에 불과하다.