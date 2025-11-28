엔씨소프트, 신작 ‘아이온2’ 시장 안착

엔씨소프트의 신작 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘아이온2’(이미지)가 초반 잡음을 딛고 순항하고 있다.

28일 엔씨소프트(이하 엔씨)에 따르면, 아이온2는 출시 직후 대기열 및 접속 불안정 등 혼란이 있었지만 빠른 대처와 게임성 개선을 통해 이용자 평가를 반전시켰다.

특히 출시 일주일이 지난 시점부터 핵심 콘텐츠를 즐기기 시작한 이용자들 사이에서 게임성에 대해 인정받기 시작하며 빠르게 흥행 가도에 오른 모습이다. 실제 아이온2는 이틀 만에 DAU(일일 활성 이용자) 150만명을 돌파하고, 1주일 누적 캐릭터 생성 수 250만을 기록했다. 향후 엔씨의 실적 개선에도 지렛대가 될 것으로 보이는 대목이다. NH투자증권 안재민 연구원은 리포트를 통해 “아이온2는 안정적인 성과를 유지하며 시장에 성공적으로 안착한 상태”라고 평가하고, 엔씨의 목표 주가를 32만원으로 상향 조정하기도 했다.

시장에서 추가로 주목하는 부분은 PC를 통한 자체 결제 비중이다. 아이온2는 출시부터 PC 자체 결제를 도입한 상태로, 초기 결제의 90% 이상이 PC를 통해 이뤄지고 있다. 엔씨 측은 “자체 결제 시 구글플레이, 앱스토어 등 외부 앱마켓을 통한 결제 대비 수수료가 크게 절감되는 효과가 있어 수익성이 향상에 도움이 된다”고 말했다.