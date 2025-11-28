루브르 박물관 보석 도난 사건, 한국 관광객에 ‘불똥’…비EU 방문객 입장료 1.5배 인상

내년부터 프랑스 파리의 대표 관광지인 루브르 박물관을 방문하는 한국인 관광객은 1.5배 가깝게 더 비싼 입장료를 내야한다.

27일(현지시간) 영국 BBC방송에 따르면 루브르 박물관 이사회는 이날 유럽연합(EU) 회원국 및 아이슬란드·노르웨이·리히텐슈타인을 제외한 국가의 방문객을 대상으로 내년부터 입장료를 인상한다고 밝혔다. 이에 따라 한국·미국·영국·중국 등 비(非)EU 출신 관광객 입장료는 현재 22유로(약 3만7000원)에서 32유로(약 5만4000원)로 45% 올라간다.

루브르 박물관. 연합뉴스

이번 입장료 인상으로 루브르 박물관은 연간 수백만 유로 규모의 추가수입을 얻을 것으로 전망된다. 루브르 박물관의 입장객 상당수가 비 EU 국가에서 온 관광객이기 때문이다. 지난해 루브르 박물관이 발간한 보고서에 따르면 박물관 연간 방문객은 약 870만명이었으며, 이 가운데 69%는 외국인이었다. 이중 방문객의 10% 이상은 미국, 6%는 중국 출신이었다.

박물관 측은 추가 입장료 수입을 시설 보수·개선 작업에 투입한다는 계획이다. 이번 입장료 인상은 지난달 괴한 침입으로 인한 보석 도난 사건 발생의 후폭풍으로 이루어졌다. 지난 10월 4인조 괴한의 침입으로 1499억원 상당의 보석 8점을 도난당한 뒤 루브르 박물관은 부실한 보안관리로 뭇매를 맞은 바 있다. 이미 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 1월 루브르 박물관 보수·현대화 계획을 발표하며 재원 확보를 위해 비 EU 출신 관광객 입장료를 인상하자고 제안했지만 해당 사건으로 인해 보수 작업이 시급해지며 내년 즉각 시행되는 것으로 보인다.