루이 비통, 문화 체험형 공간 ‘ 비저너리 저니 서울’ 공개

루이 비통이 매장, 전시, 미식 경험을 한 공간에 결합한 '루이비통 비저너리 저니 서울(Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul)'을 오는 29일 공개한다고 밝혔다.

루이 비통 제공

이 공간은 ‘LV 더 플레이스 서울, 신세계 더 리저브’ 내에 들어선다. 비저너리 저니의 대형 전시·문화공간 프로젝트는 여러 국가에서 차례로 진행 중인데, 한국이 전 세계 최대 규모다.

1층은 여성 레더 굿즈, 뷰티, 액세서리, 워치 & 주얼리 공간으로 구성되며, 2층은 여성 레더 굿즈, 레디 투 웨어, 슈즈를 선보인다. 3층은 남성 섹션으로, 레더 굿즈, 액세서리, 레디 투 웨어, 트래블 컬렉션을 위한 공간이 마련되어 있다. 각 층에서는 ‘루이 비통 비저너리 저니 서울’에서만 공개되는 익스클루시브 캡슐 컬렉션을 만나볼 수 있다.

‘카퓌신 BB’, ‘스피디 소프트, ‘올 인 BB’의 특별 에디션과 함께, ‘아트라프 레브’와 ‘이마지나시옹’ 향수가 고유의 애니메이션을 더해 캡슐 컬렉션을 완성한다.

4층에서 기프트 숍을 지나면 서울을 위해 특별한 착장을 한 ‘비비엔’과 펜슬 파우치를 비롯한 익스클루시브 컬렉터블 아이템들과 함께 위트와 장인 정신이 어우러진 루이 비통 특유의 ‘아트 오브 기빙’을 경험할 수 있다. 홈 공간에서는 가구와 데코 오브제를 엄선해 선보인다. 이곳에서는 다양한 디자이너의 현대적 해석이 더해진 루이 비통 오브제 노마드를 통해 일상 속 특별한 오브제를 창조해온 하우스의 전통을 한눈에 확인할 수 있다.

루이 비통 비저너리 서울의 문화 체험형 공간은 여행, 장인 정신, 혁신이라는 하우스 유산에 초점을 맞춘 몰입형 내러티브를 선보인다. 세 개 층에 걸쳐 전개되는 시노그라피는 ‘시게마츠 쇼헤이-OMA’와 협업해 구성됐다. 루이 비통이 트렁크 메이커에서 글로벌 문화 하우스로 발전해 온 여정을 주제별 공간에서 선보인다.

루이 비통 제공

6층의 레스토랑 ‘제이피 앳 루이 비통’은 뉴욕의 미쉐린 투 스타 레스토랑 ‘아토믹스(Atomix)’로 잘 알려진 셰프 박정현의 미식을 선보인다. 루이 비통은 한국 출신 셰프의 첫 한국 레스토랑을 통해 새로운 미식 커뮤니티를 형성하는 동시에 브랜드와 현지 요리의 조화로운 융합 경험을 제공한다. 방문객은 5코스 헤리티지 테이스팅 메뉴를 즐길 수 있다.