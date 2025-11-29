김구라, 子 그리 아파트 '10억' 기사 해명…"전세 끼고 산 것"

방송인 김구라가 아들 그리의 부동산 투자 이슈와 관련해 직접 사과했다.

28일 유튜브 채널 '그리구라 GreeGura'에서는 '그리의 구리 부동산 10억 기사 해명하겠습니다 [김구라 경제연구소 EP.74 - 부동산편]' 영상이 공개됐다.

이날 김구라는 아들 그리의 부동산 10억 이슈에 대해 해명하는 시간을 가졌다. 그는 "동현이 기사 관련해서 제가 조금 할 말이 있다"고 말문을 열었다.

이어 "동현이가 판단해서 부동산 매입을 한 거다. 제가 부동산 관련 소스는 줬지만, 그 집의 정확한 정보는 몰랐다"고 밝혔다.

그러면서 "제가 지난 영상에서 조영구 씨가 도시형 생활주택을 해 가지고 작살이 났다고 해서 내가 '구리 사라. 우리 동현이도 두 배 올랐잖아' 이렇게 말했다. 그렇게 말했더니 2억 5천 투자해서 10억 됐다는 기사가 나왔더라"라며 억울함을 드러냈다.

김구라는 "2억 5천 전세를 주고 5억짜리를 산 거다. 동현이가 연락이 와서 '내가 언제 10억을 벌었냐'고 하더라. 그냥 5억 정도 되는 집을 남들처럼 2억 5천은 투자하고, 2억 5천 전세 준 걸 합쳐서 산 거다"며 정정했다.

이어 "거기가 재개발 구역으로 지정이 됐다. 시공사 선정이 된 상황이다. 내가 그걸 너무 앞서서 걔가 갑자기 2.5억 넣어서 10억 부자 된 것처럼 말했으니까 동현이가 삐칠 수밖에 없는 상황이다"라며 미안함을 드러냈다.

그러면서 "'어릴 적부터 고생하더니 재테크 잘했네' 생각하시는 분도 있겠지만, '방송에서도 잘 안 보였는데 2억 5천 투자한 집이 10억이 됐다고?' 하며 상실감이 생기실 분들이 계실 것 같다"고 전했다.

아울러 "2.5억에서 10억 이야기는 사실이 아니고, 돈 좀 모아서 전세 끼고 집 하나 샀는데 제가 오바해서 이야기를 한 거다"고 정정했다.

한편 김구라는 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼, 다음 해 딸을 안았다. 래퍼 그리(김동현)는 2015년 이혼한 전처 사이에서 낳은 아들이다.

그는 "육아는 내가 하려고 하는데, 집사람이 '하지 말라'고 한다. 내가 하면 손이 두 번 간다고 하더라. 아내는 살림을 남에게 맡기지 못하는 성격이다. 내가 육아는 못 맡지만 시장 보는 건 100% 담당한다"고 귀띔했다.

그리는 지난해 군입대, 해병대에서 복무 중이다. 아들과 새 엄마 관계를 묻자, 김구라는 "휴가 나올 때 같이 밥도 먹는다. 대화가 많지는 않지만 그 자체로 안정감을 느낀다"고 했다.