"죽다 살아났다"…박미선, 유방암 투병기

개그우먼 박미선이 유방암 투병기를 공개했다.

박민선은 28일 유튜브 채널 '나는 박미선'에 '[슬기로운 투병일기-1] 하루아침에 암 환자가 되다'라는 제목의 영상을 올렸다. "2024년 12월 유방암 진단을 받고 2025년 1월부터 항암을 시작했다. 그간의 투병생활을 영상으로 기록했다"며 "이 영상을 보고 많은 환분들이 힘내고, 조금이라도 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.

박미선은 항암치료 시작 전 강릉으로 가족 여행을 떠났다. 남편 이봉원, 아들, 딸과 함께 바닷가를 배경으로 사진을 찍었다. 1차 항암치료 당일 어깨에 삽입한 혈관 보호 장치 '케모포트'를 보여줬다. "항암 주사를 맞으면 혈관이 녹는다. 그래서 포트를 넣어야 한다"며 "1차 항암주사 맞고 힘든 분들도 많다고 그러던데 나는 꽤 괜찮다. 아직 머리카락도 안 빠졌다. 어지러운 거 빼고는 입맛도 있고 괜찮다"고 설명했다.

하지만 약 하나가 안 맞아 부작용으로 고생했다며 "어저께 죽다 살아났다. 오늘은 배가 안 아파서 살 것 같다"고 털어놨다. 2차 항암 치료를 앞두고 혹시나 넘어져 다칠까봐 집 안에서 눈 구경을 했다. "2차 하기 2~3일 전이 컨디션 최고다. 살 만하면 들어가서 또 죽어나는 거다"라며 너스레를 떨었다.

