이혼 이시영 하혈…1.9㎏ 미숙아 출산

입력 : 2025-11-29 10:31:57
수정 : 2025-11-29 10:31:56
배우 이시영(43) 둘째 딸이 미숙아로 태어났다.

 

이시영은 28일 유튜브 채널 '뿌시영'에서 "예상에 없던 20일 동안의 병원 일기"라며 "응급으로 입원, 생각보다 병원에 너무 오래 있었다. 결국 출산 때까지"라고 밝혔다. "갑자기 하혈을 해 병원에 왔더니 바로 입원하라고 하더라. '보호자가 꼭 있어야 한다'고 하는데 보호자가 없다. 오늘 와 줄 수 있느냐"고 물었고, 지인은 "지금 가겠다"고 했다.

 

다음날 이시영은 "열흘 뒤 수술이다. 무섭다. 아기만 잘 나오면 된다"며 "교수님도 나도 불안하게 집에 있는 것보다 병원에 있는 게 나은 것 같아서 출산 때까지 있기로 했다. 지금은 괜찮은 편이다. 사실 잘 안 걷고 있다. 산책할 때 잠깐 걷는다"고 털어놨다.

 

이시영은 하혈이 심해져 응급 수술을 받고, 일찍 출산했다. 이시영은 "내가 나이가 제일 많다"며 "딸은 1.9㎏ 미숙아로 태어나서 신생아 중환자실에 있게 됐다"고 설명했다. 이후 퇴원 수속을 밟았고, 병원비 약 900만원이 나오자 당황했다. "전치태반은 보험이 안 된다"고 했다.

 

이시영은 2017년 9월 요식업 사업가 조승현(52)씨와 결혼, 이듬해 정윤을 낳았다. 8년 만인 올해 3월 이혼을 발표했다. 4개월 만인 7월 "현재 임신 중"이라며 "결혼생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 법적관계가 정리되어 갈 즈음, 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 선택을 해야 했다. 폐기 시점을 앞두고 이식 받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 갈 것"이라고 했다.

