"미군, 국방장관 '전원살해' 명령에 격침 마약선 생존자도 살해"

WP "생존자까지 제거하는 무차별적 공격에 국제법 위반 우려 커져"

NYT "트럼프·마두로, 지난주 통화해 회담 가능성 논의…아직 계획은 없어"

미군이 지난 9월 카리브해에서 '마약 운반선'을 격침할 당시 생존자들이 있었지만, 국방부 장관의 전원 살해 명령에 따라 이들마저 살해했다고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했다.



보도에 따르면 미군은 지난 9월 2일 카리브해에서 마약 운반선으로 의심되는 보트를 미사일로 공격한 뒤 두 명의 생존자가 보트 잔해에 매달려 있는 모습을 드론 영상을 통해 확인했다.

미군이 카리브해에서 격침한 '마약 운반선'. AFP 연합뉴스

그후 이 공습을 지휘한 합동특수작전사령부(JSOC)의 프랭크 브래들리 사령관은 피트 헤그세스 장관이 내린 전원 사살 명령을 이행하기 위해 두 번째 공격을 지시했고 생존자 두 명마저 살해했다.



당시 브래들리 사령관은 보안 콘퍼런스콜에 참석한 군인들에게 생존자들이 다른 마약 밀매자들에게 연락해 보트에 실린 마약을 수거할 수 있기 때문에 생존자들도 합법적인 표적이라고 말했다.



마약 운반선에 대한 공습은 이미 알려진 사실이지만, 미군이 헤그세스 장관의 지시를 이행하기 위해 1차 공격후 생존자들까지 2차 공격으로 제거했다는 건 처음 보도된 내용이다.



트럼프 행정부는 9월 2일 공격을 시작으로 베네수엘라 인근 해역에서 최소 22척의 보트를 더 공격해 71명을 더 살해했다.



트럼프 행정부는 이들 보트는 행정부가 테러단체로 지정한 마약 카르텔이 미국으로 마약을 밀매하는 데 사용하는 보트라고 주장해왔다.



트럼프 행정부는 보트 선원들을 미국과 무력 분쟁 중인 카르텔의 전투원으로 규정해 이들을 살해하는 행위를 정당화하려고 하고 있지만, 마약 밀매 혐의가 입증되지 않은 이들을 사법 절차 없이 살해하는 행위가 국제법 위반이자 의회 승인이 필요한 군사 작전이라는 비판이 계속 제기되고 있다.



합동특수작전사령부(JSOC)는 백악관과 의회에 9월 2일 공격을 보고하면서 마약 선박을 재차 공격한 의도는 다른 선박의 항해에 위험이 되지 않도록 선박을 가라앉히고자 한 것이지 생존자 살해 목적이 아니었다고 설명했다.



그러나 일부 의원들은 국방부의 해명을 의심하며 '국제법 위반'이라는 우려를 제기하고 있다.



국제법은 다치거나 항복해 더 이상 싸울 수 없는 전투원의 처형을 금지한다.



민주당 소속인 세스 몰턴 하원의원은 "방대한 바다에서 작은 보트 한척의 잔해가 해상 교통에 위험이 된다는 발상은 분명 터무니없으며 생존자 살해는 명백한 불법"이라고 지적했다.



다만 미군은 9월 2일의 공습 이후에는 생존자 구조를 강조하는 방향으로 교전규칙을 개정했다고 소식통들은 WP에 전했다.



미군은 지난 10월 16일 대서양에서 보트를 공격해 2명을 사살했지만, 나머지 2명은 사로잡은 뒤 본국인 콜롬비아와 에콰도르로 송환했다.



지난 10월 27일 동태평양에서는 4척의 선박을 공격해 14명을 살해한 뒤 생존자 1명은 멕시코 해안경비대가 구조하도록 남겨 뒀지만, 그 생존자는 결국 발견되지 못했다.



이런 가운데 트럼프 대통령이 지난주 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 통화했으며 정상 간 회담 가능성을 논의했다고 뉴욕타임스(NYT)가 복수 소식통을 인용해 보도했다.



두 정상은 미국에서 만나는 방안을 논의했지만, 아직 회담 계획은 없다고 소식통들은 전했다.



이 통화는 트럼프 행정부가 지난 24일 베네수엘라의 '카르텔 데로스 솔레스'(태양의 카르텔)를 '외국테러단체'(FTO)로 지정하고 마두로 대통령을 이 카르텔의 우두머리로 공식 규정하기 며칠 전에 이뤄졌다.



트럼프 행정부는 마약 밀매를 차단한다는 명목으로 지난 8월부터 베네수엘라 인근 카리브해에서 군사력을 증강해왔으며, 베네수엘라는 이를 마두로 대통령 축출 시도로 여겨 강하게 반발하면서 두 국가 간 긴장이 고조돼왔다.



트럼프 대통령은 전날 추수감사절을 맞아 세계 각지의 미군과 화상으로 통화하면서 곧 해상뿐 아니라 지상에서도 베네수엘라의 마약 밀매자들을 차단하기 시작할 것이라고 말했다.

<연합>