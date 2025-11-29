박미선, 항암 주사 자국 드러난 몸…“살 만하면 또 들어가서 죽어가”

딸이 담은 11개월 유방암 투병기, 유튜브서 공개

유튜브 채널 ‘나는 박미선’ 캡처

방송인 박미선이 자신의 유튜브 채널을 통해 유방암 투병 과정을 공개하며 진솔한 일상을 전했다.

박미선은 지난 28일 유튜브 채널 ‘나는 박미선’을 통해 ‘[슬기로운 투병일기-1] 하루아침에 암 환자가 되다’라는 제목의 영상을 게재했다. 해당 영상은 지난해 12월 유방암 진단을 받은 뒤, 올해 1월부터 항암 치료를 시작한 박미선의 실제 투병 과정을 담고 있다.

박미선은 영상 서두에서 “2024년 12월 유방암 진단을 받고 2025년 1월부터 항암을 시작했다”며 “그간의 투병 생활을 영상으로 기록해보았다. 영상을 보고 많은 환우들이 힘내길 바라며 영상이 도움되길 바란다”고 공개 이유를 밝혔다.

유튜브 채널 ‘나는 박미선’ 캡처

박미선은 항암 치료를 위해 삽입한 혈관 보호 장치 ‘케모포트’를 보여주며 “항암 주사를 맞으면 혈관이 녹는다”고 설명했다. 이어 “아직은 괜찮다. 입맛도 좋고. 아직 안 맞았으니까”라며 첫 항암치료를 앞둔 심정을 담담히 전했다.

그는 “이제 시작이다. 최후의 만찬이다 생각하고 열심히”라고 덧붙이며 식사를 즐기는 모습을 보였다. 치료에 임하는 결연한 태도 속에서도 특유의 유쾌함은 잃지 않았다.

1차 항암을 마친 박미선은 “다행히 병원에서 항암하고 이것저것 약을 많이 먹어서 아직까진 괜찮다. 입맛도 조금 있는 것 같다”며 “단지 조금 어지럽고 혈압이 조금 떨어졌는데 그 외엔 괜찮다”고 근황을 전했다.

이후 딸과 함께 산책을 하거나 북카페를 찾아 책을 읽는 등 평범한 일상을 이어가려는 모습도 담겼다. 그는 “컨디션이 나쁘지 않아 동네 한 바퀴를 돌고 있다. 1차인데 입맛도 아직 괜찮고 주사가 저한테 잘 맞는 것 같다. 이런 경우가 쉽지 않다고 한다”고 미소 지었다.

유튜브 채널 ‘나는 박미선’ 캡처

하지만 쉽지 않은 순간도 있었다. 부작용 약이 맞지 않아 고통을 겪은 박미선은 “어저께 죽다 살아났는데, 오늘은 배 안 아프니까 살 것 같다”고 솔직하게 털어놨다.

항암 9일차에는 커피를 마시고 영화를 보며 활기를 되찾았다. 그는 “이제 들어가서 게임을 할 거다. 오늘은 컨디션이 최고다. 2차 항암 2~3일 전이 몸이 가장 좋을 때다. 살 만하면 이제 또 들어가서 죽어간다. 목소리도 돌아왔다”라며 웃음을 보였다.

이날 영상에는 박미선의 곁에 늘 든든하고 다정한 가족이 함께하는 모습이 담겨 있어 보는 이들의 마음을 따뜻하게 했다. 딸은 병원과 집을 오가며 엄마를 세심하게 돌봤고, 남편 이봉원은 요리를 하고 사진을 찍으며 아내의 곁을 지켰다. 가족과 함께하는 소소한 일상이 곳곳에 담기며, 항암 치료 중에도 웃음을 잃지 않는 박미선의 인간적인 모습이 그대로 전해졌다.

영상 말미, 박미선은 “월요일부터 항암 2차인데, 혹시라도 넘어지거나 다치면 치료가 안 되니까 집에서 조심히 지내려고 한다”며 조심스러운 마음을 전했다.

한편, 박미선은 유방암 투병으로 1년 가까이 방송 활동을 쉬었다가 최근 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 오랜만에 근황을 전하며 응원을 받았다.