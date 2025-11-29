6공화국 ‘검찰 전성시대’의 주역 서동권 前 안기부장 별세

검찰총장 출신으로 정보기관 수장 지내

안기부 ‘남산→내곡동 이전’ 결정 내려

검찰 출신 인사들이 사정(司正)은 물론 정보 수집·분석, 심지어 청와대 국정 운영 라인까지 전부 장악해 ‘검찰 공화국’으로 불린 6공화국 시절 전직 검찰총장으로서 국가안전기획부(안기부·현 국가정보원)를 이끈 서동권 전 안기부장이 29일 별세했다. 향년 93세.

1932년 경북 영천에서 태어난 고인은 명문 경북고, 고려대 법대를 거쳐 1956년 제8회 고등고시 사법과에 합격했다. 1961년 서울지검(현 서울중앙지검) 검사로 시작해 26년간 검찰에 몸담으며 대검찰청 차장검사, 서울고검장, 검찰총장 등을 지냈다.

서동권(1932∼2025) 전 안기부장. 검찰총장 출신 인사로는 역대 두 번째로 정보기관 수장을 지냈다. 연합뉴스

고인이 검찰총장으로 일한 시기는 1985년 2월부터 1987년 5월까지로 군사 정권인 5공화국 말기에 해당한다. 전두환 대통령의 권위주의 통치에 반대하는 야당 정치인, 재야 운동가, 대학생 등이 연루된 시국 사건이 끊이지 않던 때였다. 고인은 검찰 수장으로서 각종 공안 사건 수사를 지휘하며 정권 안보의 일익을 담당한 것으로 평가된다.

1987년 6월항쟁 직전 검찰총장을 그만두고 변호사로 일하던 고인은 6공 출범 이후인 1989년 7월 노태우 대통령에 의해 안기부장으로 발탁됐다. 전직 검찰총장이 정보 기관 수장을 맡은 것은 1970년대 유신 정권 당시 박정희 대통령의 핵심 측근이던 신직수 전 안기부장 이후 처음이었다.

고인이 안기부장으로 재직한 기간(1989년 7월∼1992년 3월)은 ‘검사들의 전성시대’로 불릴 만큼 검찰 출신 인사들이 대한민국 권부(權府)를 완전히 장악한 시절이었다. 안기부장인 고인을 비롯해 정해창 청와대 비서실장, 김영일 청와대 사정수석(현 민정수석), 그리고 김영수 안기부 1차장 등이 모두 전직 검사들이었다.

노 대통령은 임기 중 소련(현 러시아), 중국 등 공산주의 국가들을 상대로 한 이른바 ‘북방 외교’에 주력했다. 그 일환으로 남북한 관계 개선을 위한 다양한 시도와 노력도 있었다. 고인은 북방 외교에 대한 노 대통령의 강한 의지를 받들어 1990년의 1·2차 남북 고위급 회담 실무를 주도했다. 이는 훗날 남북 기본합의서 채택과 남북한 유엔 동시 가입 등 성과로 이어졌다. 고인은 안기부장 재직 도중 비밀리에 북한 평양을 방문해 김일성과 직접 만난 것으로 유명하다.

1995년 준공된 서울 내곡동 현 국가정보원 청사. 국정원의 전신인 국가안전기획부(안기부)는 원래 남산 기슭에 있었으나 서동권 안기부장 시절인 1989∼1990년 서울시의 ‘남산 제 모습 찾기’ 사업에 적극 협력하는 차원에서 서울시가 제공한 내곡동 부지로의 이전을 결정했다. 세계일보 자료사진

고인은 1960년대 중앙정보부(중정) 시절부터 서울 남산 일대에 있던 안기부 청사를 지금의 내곡동으로 옮기는 결정도 내렸다. 고건 전 국무총리는 회고록에서 서울시장이던 1989∼1990년 ‘남산 제 모습 찾기’ 사업을 추진할 당시의 일화를 소개했다. 당시 안기부장이던 고인과 만난 고 시장이 “내곡동 일대에 안기부 새 청사 부지를 물색해뒀다”고 제안하자 고인은 흔쾌히 응했다고 한다. 지금의 내곡동 국정원 청사는 고인이 안기부장에서 물러난 이후인 1995년 준공됐다.

1992년 안기부장을 그만둔 고인은 그에 대한 신임이 두터웠던 노 대통령의 정치 담당 특보를 지낸 것을 마지막으로 공직에서 물러났다. 고인은 야구에 대한 깊은 애정으로 모교인 경북고 야구부 후원회장을 맡기도 했다.

유족으로 부인 유영세씨, 자녀 서진이·서은숙(순천향병원 교수)·서덕순(필명 ‘서하진’, 경희대 교수)·서덕귀·서덕일(김앤장 법률사무소 미국 변호사)·서덕홍씨(사업), 사위 유종열(전 한국은행 국장)·남순열(하나이비인후과 원장)·박진헌(사업)·이성복씨(변호사), 며느리 정재은·한원선씨 등이 있다. 빈소는 서울아산병원, 발인은 12월 1일 오전 9시 20분, 장지는 경기 광주 선영.