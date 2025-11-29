혜리, '홍콩 화재 참사' 애도… 20만 홍콩 달러 기부 "작은 힘 되기를"

혜리가 홍콩 아파트 대형 화재 사건을 애도하며 지원에 나섰다. 뉴스1

배우 혜리가 홍콩 아파트 대형 화재 사건을 애도하며 피해 지원을 위해 나섰다.

지난 28일 희망브리지 전국재해구호협회는 배우 혜리가 홍콩 고층 아파트 화재 참사 희생자들을 애도하며 피해 복구와 유가족 지원을 위해 20만 홍콩달러(한화 약 3800만원)를 기부했다고 밝혔다.

혜리의 소속사 관계자는 “혜리가 홍콩 화재로 희생한 소방관과 시민들을 깊이 애도하고 있다”면서 “갑작스러운 사고로 큰 슬픔을 겪는 유가족분께 작은 힘이 되길 바라는 마음으로 기부에 동참했다”고 전했다.

배우 혜리. 써브라임 제공

희망브리지 신훈 사무총장은 “홍콩 대형 화재 참사에 마음을 보태준 혜리에게 깊이 감사드린다”며 “전달된 성금은 유가족 지원을 비롯한 피해 복구에 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.

한편, 지난 26일 오후 2시 52쯤 홍콩 북부 타이포 구역 주거용 고층 아파트 단지인 웡 푹 코트(Wang Fuk Court)에서는 대형 화재가 발생했다.

홍콩 현지매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등은 전날(28일) 오후 8시 15분 기준 당국이 밝힌 사망자는 소방관 1명을 포함한 128명이라고 전했다.

부상자는 79명, 실종자는 약 200명이며, 수색 작업이 진행됨에 따라 실종자 가운데 사망자가 더 나올 것으로 전망돼 전 세계적으로 추모의 물결이 일고 있다.