"日 오사카? 가지마"…중국, 일본행 항공 904편 중단 '한일령' 시동

中, 일본행 노선 16% 중단

간사이공항만 626편 취소

콘서트·뮤지컬 중지 등 잇따라

여행 수요는 한국·태국 등으로 이동

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언에 대한 중국의 대일본 보복이 심상치 않다.

중국이 일본 여행·유학 자제령을 내린 가운데 중국 항공사들이 일본행 항공편을 900여편 줄인 것으로 나타났다. 본격적인 ‘한일령’(限日令)에 시동을 걸고 있다는 분석이 나온다.

일본 오사카 도톤보리. EPA연합뉴스

29일 니혼게이자이신문(닛케이) 보도에 따르면 지난 27일 기준 중국 항공사가 다음 달 운항할 예정이었던 일본행 노선 5548편 중 16%인 904편의 운항 중단을 결정했다.

닛케이는 운항 중단 편수가 이달 25일 시점에는 268편이었으나, 불과 이틀 만에 3배 이상으로 늘었다고 전했다. 운항 중단 노선은 72개이며, 좌석 수는 총 15만6000개에 이르는 것으로 분석됐다. 중국과 일본 간 정기 항공편 노선은 총 172개다.

가장 큰 타격을 받은 일본 공항은 오사카 간사이공항으로, 무려 626편이 감소했다. 이어 나리타공항과 나고야 인근의 주부공항이 각각 68편, 홋카이도 삿포로 인근 신치토세공항이 61편 순으로 운항 중단 편수가 많았다.

시진핑(왼쪽) 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. EPA연합뉴스

여행 취소 사태가 현실화되면서 중국 소비자의 해외여행 수요는 한국과 동남아로 빠르게 이동 중이다. 중국 여행 플랫폼 취날 집계에서 한국은 15~16일 기준 중국인 인기 해외여행지 1위를 차지했다. 태국, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 인도네시아 등이 뒤를 이었다.

중국의 ‘한일령’으로 공연을 비롯한 문화 행사도 줄줄이 취소되고 있다.

중국 상하이 훙차오공항에서 이륙하는 항공기. EPA연합뉴스

29일 상하이에서 열릴 예정이었던 가수 하마사키 아유미 콘서트는 전날 오후 중국 주최사 측에서 ‘불가항력의 요인’을 이유로 공연 중지를 발표했다고 NHK가 전했다. 항저우·베이징에서 선보일 예정이었던 ‘미소녀 전사 세일러문’ 뮤지컬도 갑작스럽게 중지됐다고 교도통신이 전했다.

홍콩 공영방송 RTHK 역시 일본 애니메이션 ‘일하는 세포들’ 시즌2의 방영을 중단했다. 이 애니메이션의 극장판은 ‘짱구는 못말려’ 시리즈와 함께 최근 중국 본토의 개봉이 무기한 연기됐다.