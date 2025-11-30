50대 윤정수, 장가 간다…'이미 혼인신고' 방송인 원진서와 결혼식

방송인 윤정수(53), 원진서(41·개명 전 원자현) 부부가 화촉을 밝힌다.

윤정수, 원진서 부부는 30일 서울 모처에서 정식으로 결혼식을 올리고 백년가약을 맺는다. 두 사람은 혼인신고를 한 상태로 이미 법적으로는 부부다.

윤정수(왼쪽), 원자현 부부

TV조선 '조선의 사랑꾼'

지난 7월 윤정수는 12세 연하의 필라테스 강사와 열애 중이라며, 올해 결혼할 계획이라고 발표한 바 있다. 두 사람은 6~7년 전 지인으로 알고 지내다 올해 초부터 연인 사이로 발전한 것으로 알려졌다. 윤정수는 1972년생으로 50대에 노총각을 탈출하게 돼 많은 축하를 받았다.

그 후 윤정수는 방송을 통해 아내가 과거 방송인으로 활동했던 원진서라고 밝혔다. 이후 두 사람은 함께 TV조선(TV CHOSUN) '조선의 사랑꾼'에 출연해 신혼부부의 알콩달콩한 일상을 공개하며 시청자들에게도 호응을 얻었다.

결혼을 앞두고 원진서는 자신의 SNS에 웨딩 화보를 고개하고 "어떤 모습의 저라도 온 마음으로 사랑해 주는 저에게 더없이 완벽한 사람과 드디어 '부부'가 됩니다"라며 "멀리서 보내주시는 작은 응원까지도 저희에게는 큰 힘이 됩니다, 그 마음들 잊지 않고 앞으로 서로를 더욱 아끼며 성실하게 살아가겠습니다"라고 결혼 소감을 전했다.

원진서 인스타그램

한편 윤정수는 지난 1992년 SBS 1기 개그맨으로 데뷔해 '대단한 도전', '일밤', '무모한 도전', '느낌표' 등에 출연하며 큰 인기를 얻었다. 현재 KBS 쿨FM '윤정수 남창희의 미스터 라디오'를 진행하고 있다.

원진서는 과거 원자현이라는 이름으로 스포츠 전문 리포터, 웨더자키, 교통캐스터 등을 하며 활발하게 방송 활동을 이어갔다. 최근에는 필라테스 강사로 활동 중이다.

